Autóval hajtottunk át a strapatelefonon, ötször, de túlélte

Az Ulefone Armor 6E dobozát kézbe véve az első, ami szemet szúrhat az a telefonos berkekben nem megszokott védettségi szint, az IP69K is, amit a német DIN 40050 szabvány specifikál. A plecsni megszerzéséhez 100 bar nyomású (14-16 liter/perc), több irányból ciklikusan (30 másodperces intervallumokban) spriccelt forró vízzel (80 fokos) vallatják a telefont. Ez nem egy kíméletes módszer, úgyhogy aki vásárlására adja a fejét, az biztos lehet abban, hogy rendkívül szívós telefont választ.

Általában igyekszünk mellőzni az unalmas, fekete színt, ezért ha tehetjük, más variánsokat tesztelünk. Az Ulefone Armor 6E esetén sok választási lehetőség nincs, ezért jött pirosban hozzánk, aminél egyébként szintén a fekete dominál, de jól megtöri az egyhangúságot az a néhány vörös, fémből készült betét. Strapamércével nézve vállalható a telefon súlya, 268 grammot nyom a mérlegen, ezt akár kerékpár kormányra, motorra is könnyedén lehet rögzíteni, de a zsebet sem nyújtja ki.

A dobozban az alábbi kiegészítőket találjuk:

Type-C kábel

Töltőfej

Type-C/jack átalakító

OTG kábel

kijelzővédő fólia

SIM-tű

műanyag „piszka” a töltőnyílás és a SIM-tálca kinyitásához

A 6,2 colos, 1080×2246 pixeles, Gorilla Glass 5 védelemmel ellátott kijelző felső sávját sikerült agyoncsapni egy bután nagy szenzorszigettel, bár ez maximum annak lesz gond, aki sok ikonnal dolgozik. Az mondjuk vicces, hogy a Telekom HU sem fér ki, ezért oldalra gördítve játssza le az Ulefone.

Használható „normál” telefonként?

Az Ulefone Armor 6E elsődleges feladata, hogy minden körülmény között működőképes maradjon, csak másodsorban okostelefon. Ettől függetlenül reális elvárás a leendő tulajdonosok részéről, hogy ne egy lassú, szoftveres hibáktól hemzsegő gagyit kapjon, mert a 62 000 Ft nem kis összeg annak ellenére sem, hogy az emberek sokszor ennek a háromszorosát költi mobilra. Az Armor 6E ezen a fronton szerencsére nem okoz csalódást, hiszen a Helio P70 nem egy lassú processzor, a 4 GB RAM pedig bőven elég mellé.

Egyedül a 64 GB tárhely ellen emelnénk kifogást, de ha nincs szükség a Dual Standby SIM adta lehetőségekre, akkor egy maximum 256 GB-os memóriakártyával bővíthető a háttértár. A mobil természetesen támogatja a 4G-t, ráadásul a B20-at is, ezért nem lesz gond a mobilinternet sebességével. Ezekkel a hardverekkel jól használható, az átlagigényeket maximálisan kiszolgáló rendszert sikerült összerakni. Ez Antutu nyelvre lefordítva 137 343 pontot ér, ami nagyságrendileg a Huawei Mate 20 Lite, Honor 8X és Redmi Note 7 szintje. A szoftver olyan Ulefone-os, azaz néhol picit magyartalan, de jó hír, hogy készülnek hozzá frissítések, a legutóbbi 07.13-án vált elérhetővé.

Az OTG jó dolog, ezt szinte minden mai telefon tudja, de kábelt csak ritkán ad a gyártó. Adattárolót, perifériát (billentyűzet, egér) köthetünk vele az Ulefone-hoz, aminek számtalan előnye van, főleg ha igyekszünk spártai körülmények között modern környezetet varázsolni magunknak egy sátras túra során.

Kíváncsiak voltunk, hogy vajon tényleg annyira erős-e a telefon, mint ahogyan azt hirdetik, ezért stressztesztnek tettük ki, bár most nem az Antutut hívtuk segítségül, hanem egy Priust. 1300 kg tömör gyönyör ellen nehéz küzdeni, egyedül annyi segítséget kapott a telefon, hogy egy rongyba csavartuk, nem akartuk durván összekarcolni a gumi bordái közé szorult kavicsokkal. Két nappal az áthajtásos eset után ugyan apró, halvány folt jelent meg a kijelzőn, de a készülék így is használható, ráadásul a tesztünk nagyon távol áll attól, amit átlagos körülmények között el kell viselni egy ilyen telefonnak.

Az Armor 6E viszont nemcsak gyors és szívós, de rendesen ellátták szenzorokkal és érzékelőkkel, még az UV erősségét is meg tudja mondani. Ismeri továbbá a GPS, a GLONASS és a Beidou műholdjait is, amik nagyban segítik a pontos helymeghatározást. Emellé jár még az NFC, illetve az 5 GHz-es wifi, amivel – megfelelő vezeték nélküli hálózat esetén – villámgyorsan netezhetünk.

Amibe bele lehet kötni, az a pontatlan ujjlenyomat-olvasó. Egy ujjunkat kétszer is felvettük, de még így sem sikerült 10/10-es eredményeket hoznunk, de ha sikerült volna, akkor sem értékelnénk pozitívan, ugyanis a rendszer olyan lassú, hogy az már fáj. Ráadásul nedvesen – és itt most ne 3 köbméterre gondoljatok, elég egy csepp víz is –, nem működik. Az arcalapú feloldás gyorsabban és megbízhatóbban jobban működik, de az ujjlenyomatnál még a hagyományos számkódos megoldás is jobb.

És ezzel még nincs vége a negatívumoknak, a kamerák sem remekelnek, bár ez nem annyira meglepő annak fényében, hogy a strapatelefonok a legritkább esetben készítenek értékelhető minőségű fotókat, videókat. Hátul 16+2 MP áll rendelkezésre, még az előlapi egység 8 MP-es. Mozgóképből maximum Full HD minőségig képes rögzíteni a telefon, aminél azért többet vártunk, bár egy tisztességes 1080p-s felvétel azért még ma is bőven megállja a helyét.

Az 5000 mAh-s telepnél nagyobbra maximum egyhetes töltő nélküli tartózkodás esetén van szükség, ha nem piszkáljátok sokat, akkor négy napot tud, de intenzív használat mellett is simán kibír három napot. A töltője 9 voltot és 2 ampert ad le, azaz 18 wattal pumpálja tele az Ulefone Armor 6E-t.

Összegzés

Az Ulefone Armor 6E a hibái ellenére jó választás, ha tényleg strapabíró telefonra van szükség, ugyanis a Gorilla Glass 5 és az IP69K, valamint a vaskos ház biztosítja, hogy ne essen baja a mobilnak. Dobáltuk, fürödtünk vele, tapostunk rajta, autóval is átgurultunk rajta, de szinte meg sem kottyant neki.

Az akkuja elég nagy ahhoz, hogy hosszabb időre mellőzni lehessen a töltést, a GPS pedig ismeri a legfontosabb műhold-rendszereket, szóval bárhova mehetünk vele. Áfamentes szállítással 62 000 forintba kerül, ez szerintünk jó ár, de csak akkor vegyétek meg, ha tényleg szükségetek van a képességire, mert ennyi pénzért sokkal jobb hagyományos mobilokat lehet kapni.