Lannert Judit a diákoknak is beleszólást enged az oktatási ügyekbe

Olyan fórumot hoznak létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről – jelentette be Lannert Judit miniszter a Facebook-oldalán. Írása szerint a Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport azt fogja elősegíteni, hogy a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának.

Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nemcsak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is

– fogalmazott Lannert Judit.

Hogy konkrétan milyen formában fog működni a részvételi csoport, egyelőre nem tisztázott. A miniszter elmondása szerint az erről szóló közös gondolkodást már elkezdték a diákokkal közösen, és a következő hónapokban szakmai szervezetek tanácsát is kikérik róla.

Ilyen kezdeményezés még nem volt a magyar oktatásirányításban. Éppen ezért nem szeretnénk elsietni

– árulta el a politikus.

Hozzátette: a gyermekközpontú gondolkodást nem egy jól hangzó szlogenjek szánják, olyan közösséget kívánnak teremteni, amelyben a fiatalok véleményének valódi súlya van, és amely méltó a bizalmukra.