Betiltották Kanye West és Travis Scott koncertjeit Olaszországban

Betiltották az olasz hatóságok Kanye West és Travis Scott koncertjeit – írja a Variety. Az amerikai rapperek júliusban adtak volna elő a Reggio Emilia nevű városban, a Hellwatt Fesztiválon, ám a település prefektusa, Salvatore Angieri biztonsági aggályokra hivatkozva törölte mindkét fellépést.

Angieri azután hozta meg döntését, hogy a város zsidó közössége, antifasiszta csoportjai, szakszervezetei és politikusai egyaránt követelték Kanye West fellépésének lemondását. A rappernek ugyanis az elmúlt időkben számos antiszemita megnyilvánulása volt, tavaly például Heil Hitler címmel adott ki új számot, korábban pedig horogkeresztes pólókat árult, és egy posztban azt írta, hogy imádja a nácikat.

A felsorolt cselekedetei miatt korábban több másik országban is lemondták fellépéseit, köztük Svájcban, Franciaországban, Ausztráliában, Szlovákiában, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban is. A zenész idén januárban bocsánatot kért botrányos viselkedése miatt, amely – elmondása szerint – kezeletlen bipoláris személyiségzavarára vezethető vissza. Leszögezte azt is, hogy nem náci, és nem is antiszemita, sőt, szereti a zsidó embereket.

Mindezek ellenére a fesztivál szervezői azt mondták, megpróbálják elhozni Westet Olaszországba, egy olyan helyre, amelyre a tiltás már nem vonatkozik. Travis Scott koncertjét arra hivatkozva mondta le Angieri, hogy túl közeli időpontban lett volna Kanye West koncertjéhez, és a városba özönlő hatalmas tömeg a Kanye West elleni várható tüntetések mellett túl nagy biztonsági kockázatot jelent.