Öt kínai Bluetooth hangszóró, amiért érdemes pénzt adni

Tronsmart T6 Plus

Kezdjük a sort a jelenleg is szolgálatot teljesítő lévő Tronsmarttal, amit a teszt után szívesen használtunk tovább Az eszköz szépsége, hogy a TWS-nek (true wireless stereo) hála kettőt párosítva valódi sztereóban is hallgatható a zene, ami nagyobb társaság esetén vagy szabad téren nagyot tud dobni az élményen. A hangszóró akár tizenöt órát is kibír egyetlen töltéssel, ráadásul power bankként is használható, ami egy hajnalba nyúló szabadtéri partin életmentő lehet. Beszerezni is mostanában érdemes, mert jelenleg 23 000 forintba kerül, és jár hozzá egy ajándék hordtáska, ráadásul Lengyelországból érkezik ingyenes szállítással, így nem is kell rá sokat várni az első bevetés előtt.

MIFA F10

Összeállításunk második darabja ugyan nem szól olyan jól, mint a Tronsmart T6 Plus, de a rengeteg pozitív vásárlói visszajelzés ennek ellenére is bizakodásra ad okot. Figyelemre méltó például, hogy a MIFA F10 vízálló: sok hasonló termék csak az óvatosan szemerkélő esőig bírja, ezt a hangszürüt viszont a közvetlenül ráfolyatott víz sem kezdi ki, ráadásul a karabineres kivitelezésének köszönhetően túrázás vagy bringázás közben akár egy táskára is felakasztható. A mindössze 5800 forintos ára szintén elég csábító, és az olcsóság ellenére ez az eszköz pár fokkal még mindig igényesebb megoldás a zenehallgatásra, mint az asztalra kicsapott okostelefon.

BlitzWolf BW-AS2

A BW-AS2 az egyik kedvenc Bluetooth hangszórónk: remek hangzás és szuper kidolgozottság jellemzi, ráadásul az ára is a kedvező kategóriába esik. Két darab 5 wattos közép-magas sugárzót és egy 30 wattos mély frekvenciákért felelős hangszórót kapott, amivel igazán jó dübörgős hatást kapunk. A beépített 5200 mAh-s aksi normál hangerő mellett 8-10 órán át bírja, így akár egy munkanapot is végig lehet vele bulizni. Az árcédulán 20 000 forint szerepel, vásárlás esetén pedig érdemes az ingyenes EU Priority Line szállítási módot választani, így további költségekkel sem kell számolni. Ha pedig valaki egy részletesebb tesztre is kíváncsi, az bátran kattintsatok ide!

GGMM M3

A lista legexkluzívabb darabja egyértelműen a GGMM M3, hiszen nem műanyagból, hanem fából készült, amit bőr borítás egészít ki. A témában jártasak szerint a legszebb hangzású darab a piacon, ráadásul a többi hangszóróval ellentétben a GGMM-hez egy okostelefonos alkalmazás is jár, amivel könnyedén vezérelhető. Kínából szállítási költséggel együtt 54 000 forintba kerül, ami az itthoni ár fele, így érdemes kintről beszerezni az áfamentes EU Priority Line szállítási móddal. Kialakítása miatt a retro szerelmeseinek lehet igazán csábító ez a darab.

Tronsmart Element Mega

Mivel a Tronsmart termékei verik a jelenlegi mezőnyt hangszóró témában, ezért az ajánlóban itt a helye egy másik, valamivel olcsóbb modellnek is. A nyári bulik alkalmával elengedhetetlen, hogy ott lapuljon a táskátokban egy felpumpált vezetéknélküli hangszóró. A 40 W már életet ment egy tábortűz mellett, főleg ha az önjelölt zenész a bandában bénán gitározik. Nagy előnye, hogy két Mega hangszórót párosítva sztereóban is hallgathatü a zene, így még szebb és erősebb hangzás érhető el. A Tronsmart Element Mega 14 000 forintba kerül ingyenes szállítással Lengyelországból, ráadásul szürkében is elérhető.