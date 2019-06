Így lehet normális wifi az egész lakásban

Az internet előfizetéssel és vezeték nélküli hálózattal rendelkező felhasználók jelentős részére számára valószínűleg nem ismeretlen az a jelenség, hogy az előfizetésben foglalt letöltési sebességet még csak megközelíteni sem tudják a wifire kapcsolódó készülékeiken. Ennek persze rengeteg oka lehet, és gyakran előfordul, hogy nem az infrastruktúra vagy a szolgáltató a ludas, hanem az előfizetés mellé járó, a csúcsminőségtől sokszor azért messze helyezkedő router, a lakás mérete vagy éppen a falak szerkezete.

Van, aki belenyugszik ebbe, akadnak ugyanakkor olyan megoldások, amivel orvosolható a probléma. Vásárolható a szolgáltatótól kapottnál jóval nagyobb sávszélességet biztosító router, kialakíthatunk több hozzáférési pontot és bevethetünk jelerősítőket. Kialakíthatunk továbbá egy wifi mesh hálózatot, amivel tényleg megoldható, hogy a lakás/ház minden pontján hasonló erősségű jelet kapjanak a csatlakozott eszközeink – mi egy teszt erejéig az utóbbival tettünk próbát.

Zyxel Multy U

A piacon jelenleg több ilyen megoldással is találkozhatunk, mi a tajvani Zyxel nemrég piacra dobott Multy U megoldását próbáltuk ki, ami az átlag felhasználók számára két jelentős előnnyel is rendelkezik. Egyrészt az átlag routereknél jóval kisebb és pofásabb eszközöket kapunk, de ami ennél is fontosabb, hogy a beüzemelésük nem igényel komolyabb számítástechnikai ismeretet, fél óra alatt még egy teljesen laikus felhasználó is egy működő hálózat hozható össze a segítségükkel.

De miről van szó pontosan? A wifi mesh technológia lehetővé teszi, hogy több kompatibilis routert kössünk össze (tehát nem szimpla jelismétlésről van szó), méghozzá vezeték nélkül, így juttatva megfelelő erősségű wifi jelet a lakás/ház minden szegletébe. A Zyxel Multy U is ezt kínálja, vásárolható belőle olyan csomag, amiben egy, kettő vagy három egység található. Ezek teljesen egyforma kis routerek, amik a szolgáltatótól kapott változattal összekötve segítenek helyre tenni a wifit a lakóterünkben.

A Multy U beüzemelésével egy dedikált, háromsávos wifi hálózatot hozunk létre, amiből egy sáv (az ún. backhaul, 5 GHz/866 Mbps) a felhasználó számára elérhetetlen, és arról gondoskodik, hogy a Multy U egységek között zavartalan és stabil legyen a kapcsolat. A másik két sáv viszont már rendelkezésre áll a csatlakoztatott eszközök számára, 5 GHz-en 866 Mbps-os 2,4 GHz-en pedig maximum 300 Mbps-os átviteli sebességet biztosítva a csatlakoztatott eszközeink számára.

Amellett továbbá, hogy a saját gerinccsatornának hála az egységek egyenletesen erős jelet biztosítanak a lefedett területen, az is fontos tényező, hogy amennyiben az összekötött eszközöknél valahol probléma lép fel, akkor nem áll le a teljes hálózat. A hibátlanul működő routerek átveszik az éppen kiesett egység szerepét, ráadásul az éppen használt eszköz (mobil, laptop, tévé stb.) mindig a legközelebbi egységtől kapja a jelet, és mivel a routerek egy hálózatot szolgálnak ki, így sosem kell azzal bajlódni, hogy váltogassunk a különböző hálózatok között az erősebb jel érdekében.

Hogy működik a gyakorlatban?

Nálunk egy két egységet tartalmazó Multy U járt, és a beüzemelés valóban pofonegyszerű folyamat nak bizonyult. Kezdésnek letöltöttük az iOS-re és Androidra egyaránt elérhető Zyxel Multy alkalmazást, ami teljesen egyértelmű utasítások kíséretében segít felállítani a vadiúj hálózatot.

Az egyik egységet UTP-kábellel kötöttük a szolgáltatónk által biztosított routerhez, létrehoztunk egy, a már meglévő wifink mellett üzemelő új hálózatot, majd ezt követően – továbbra is az applikáció utasításait követve – csatlakoztattuk a második egységet. Ennél csak arra kellett figyelni, hogy a lehető legstabilabb és leggyorsabb hálózat érdekében legalább 10-15 méter távolságra legyen az első kis routertől.

Az apró szerkezetek lényegében bárhová lehelyezhetők, és a mellékelt bőr szíjnak hála akár fel is akaszthatók, csak arra kell figyelni, hogy legyen a közelben konnektor, amin keresztül az áramot biztosítjuk. A „dobozok” tetején egy X alakú LED-es fényforrás is helyet kapott, ami különböző színekkel jelzi a készülékek állapotát – szerencsére ez a funkció a mobilappból bármikor kikapcsolható, amivel mi éltünk is miután sikeresen felállt a hálózat.

A legfontosabb kérdés persze az, hogy mennyire vált be a Multy U? Mi egy kisebb, 50 négyzetméter alatti lakásban vetettük be az eszközöket, és azonnal érzékeltük a Zyxle megoldásának előnyeit. Már az első egység beüzemelésekor végeztünk egy gyorstesztet: az egyetlen Multy U által biztosított 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózat letöltési sebessége közel duplája volt az eredeti wifi nyújtotta teljesítménynek azon vastag jelfogó fal mögött, ami okán eleve a teszt mellett döntöttünk.

Az igazán szembetűnő eredményt viszont akkor értük el, mikor felállt a két csatlakozó eszköz biztosította mesh hálózat, és a lakás a szolgáltatótól kapott routertől eső legtávolabbi pontján az 5 Ghz-es sávon háromszoros letöltési sebességet mértünk az eredeti hálózatunkhoz képest.

Meg kell fizetni

Tesztünk alapján a Zyxle Multy U valóban képes hibátlanul ellátni a feladatát, azaz a jól elhelyezett egységeknek hála a lakás minden pontján stabil és gyors wifit biztosít, ráadásul a hálózat kiépítése sem igényel szaktudást, aki egy okostelefonnal elboldogul, annak ez a rendszer sem fog problémát okozni.

Mindez ugyanakkor nem olcsó mulatság, hiszen az egyetlen egységet tartalmazó Multy U nagyjából 35 000 forintot kóstál, a két kütyüt tartalmazó csomagért 60 és 70 ezer forint közötti összeget kell kicsengetni, míg a tripla kiszerelés 90 000 Ft környékén mozog. Ez nem kevés összeg, és egy profi ennél kevesebb pénzből is képes megbízható hálózatot építeni.

A kényelmet tehát meg kell fizetni, de ha valakinek van elegendő kerete erre, és nincs kedve vacakolni, annak a Zyxel megoldása simán jó választás lehet. Már csak azért is, mert a mobilapplikáció nemcsak a telepítésben és a sebességmérésben segít, de a beállítások között akár szülői korlátozásokat is bevezethetünk, illetve távolról is ellenőrizhetjük az otthoni hálózatunkat.