Ezen a tévén még a hírhedt Trónok harca epizód sem fogott ki

A Samsung elkötelezte magát a 8K okostévék mellett, így idén Q950R néven már egy egész szériát dobtak piacra. A kifejezetten hatalmas, 82 hüvelykes verziót ki is próbálhattuk a cég hazai bázisán, és a készülék sokkal jobb benyomást tett ránk, mint a dél-koreaiak tavaly bemutatott hasonló csúcsmodellje.

A Samsung tavaly küldte kereskedelmi forgalomba az első 8K felbontásra képes tévéjét, ami véleményünk szerint még finoman szólva is korai, ugyanakkor a dél-koreai gyártó szemlátomást bízik az ilyen készülékek sikerében, hiszen 2019-ben már egy egész szériát dobtak piacra.

A Q950R névre keresztelt modell négy verzióban, 55, 65, 82 és 98 hüvelykes képátlóval kapható, de az utóbbi modell boltban nem, csak egyéni igény szerint vásárolható meg, potom 22 millió forintért. A többi verzió persze nem ilyen drága, de olcsónak azért ezeket sem lehet nevezni:

82 hüvelykes Q950R: 2 999 900 forint

65 hüvelykes Q950R: 1 599 900 forint

55 hüvelykes Q950R: 999 900 forint

Az ár egyrészt a manapság még mindig kifejezetten ritka, 7680×4320 felbontásra képes paneleknek köszönhető, illetve annak, hogy ezek a modellek a Samsung által preferált kvantumpontos eljárással készültek. Miközben a legtöbb gyártó (LG, Sony, Panasonic, Sharp stb.) az utóbbi években az organikus diódákkal dolgozó OLED technológia mellett tette le a voksát, addig a dél-koreaiak továbbra is az általuk QLED-nek nevezett megoldásra esküsznek. Az ilyen típusú tévék a hagyományos LCD-technológiára épülnek, tehát LED-háttérvilágítással, folyadékkristályokkal és színszűrőkkel működnek,

amit úgynevezett kvantumpontos eljárással egészítettek ki.

Ennek lényege, hogy a panel kap egy extra réteget, amire olyan nanokristályokból áll, amiknél a méret határozza meg, hogy milyen hullámhosszú, azaz milyen színű fényt engednek át magukon. A QLED képernyőkön vörös és zöld fényt áteresztő nanokristályokat használnak, ezeket hátulról speciális kék LED világítja meg, és a három szín (RGB) együtt képes szinte tökéletes fehéret varázsolni a szemünk elé.

A makulátlan fehér nemcsak azért fontos, mert ennek hála érhető el a lehető legszélesebb színspektrum (vagyis a kiváló képminőség), de komoly előny az is, hogy a hagyományos, fehér fénnyel dolgozó LED-es tévékkel ellentétben itt abszolút nem kell attól tartani, hogy az öregedéssel párhuzamosan a televíziónk képe fokozatosan egyre sárgább lesz.

Az idei modellekről ráadásul azt is érdemes tudni, hogy Full Array Local Dimming háttérvilágítással szerelték őket. Erről annyit érdemes tudni, hogy a LED-es fényforrások rácsos kialakításban találhatók a panel mögött, több száz külön is szabályozható csoportba osztották őket, ezek akár teljesen ki is kapcsolhatók, aminek hála az ezek a tévék minden korábbi QLED-nél szebb feketéket produkálnak.

Még a Trónok Harca sem fogott ki rajta

A Samsung budapesti bázisán ugyanakkor nemcsak megcsodálhattuk a méretes 92 hüvelykes modellt, de ki is próbálhattuk. 8K-s, 4K-s videók, a Netflix és HBO GO steamelős szolgáltatások, és a jelenlegi piac legerősebb konzolján, az Xbox One X-en futó Assassin’s Creed Odyssey segített abban, hogy testközelből tapasztalhassuk meg, mire is képes a Samsung csúcstévéje.

A bekapcsolást követően pedig gyorsan világossá vált, hogy nem véletlenül kérnek a legolcsóbb modellért is egymillió forintot. A FALD technológiának hála a feketét minősége közelíti az OLED panelek által produkált szintet, a betekintési szögre egyáltalán nem lehet panasz, a színek lenyűgözőek, és a QLED erősségének számító fehér fény okán a HDR tartalmak is csodásan festettek a hatalmas kijelzőn. Ez főleg az Assassin’s Creed-játéknál volt szembetűnő, és a gamereknek az is kifejezetten jó hír lehet, hogy a Q950R modellek 14 ms késleltetéssel (input lag) dolgoznak, tehát nemcsak single player,

de kompetitív játék során is bőven megállják a helyüket.

Habár 8K-s tartalomból még nagyon kevés van, ha mégis találunk ilyet, annak minősége tényleg álleejtős, olyan részletek válnak kivehetővé/olvashatóvá a kijelzőn, amiknek hála a 4K felbontás egyenesen elavultnak tűnik. Fontos ugyanakkor kiemelni azt is, hogy a Q950R modellek a felskálázás terén is jól muzsikálnak, azaz a 4K-s, 1080p-s, sőt még a 720p-s tartalmakat is élvezhetően jelenítik meg.

Ezen a téren a Samsung tavalyi 8K-s tévéje nem volt meggyőző, de a gyártó azóta változtatott a felskálázásért felelős mesterséges intelligencián. A Samsung távoli szervereken, gépi tanulással edzi a technológiát, és az egyre jobb képfeldolgozást eredményező frissítéseket a tévé rendszeresen megkapja, szóval az idő múlásával simán elképzelhető, hogy a készülék egyre jobban fog teljesíteni ezen a téren.

Ugyanakkor a dobozból kivéve sem kell panaszkodni miatta. Erről akkor győződhettünk meg, mikor elindítottuk a Trónok harca nyolcadik évadának sokat kritizált harmadik részét (The Long Night), ami sokak számára élvezhetetlen volt a túlságosan sötét jelentek miatt. Az HBO GO mindössze 720p felbontása is teljesen elfogadható volt a méretes kijelzőn, ráadásul a sötét jelentek meg sem kottyantak a QLED panelnek, a látvány sokkal átláthatóbb volt, mint egy hagyományos LCD tévén.

Hab a tortán

Az új 8K-s Samsung készülékeken továbbra is a gyártó saját fejlesztésű operációs rendszere fut, ami a 2. legjobb megoldás a piacon a LG WebOS névre keresztelt szoftvere után: ízléses, gyors, megbízható, bizonyos fokig testre szabható, könnyen használható és extra funkciókban sem szenved hiányt.

Ilyen például, hogy a tévé használaton kívül is dísze lehet a lakásnak, hiszen a The Frame néven ismert tévéhez hasonlóan itt is több témába sorolva találunk festményeket, fotók és grafikákat a megfelelő menüben, amik az ízlésünknek megfelelően amolyan képernyővédőként jelenhetnek meg a használaton kívüli kijelzőn. A rendszer ráadásul annyira intelligens, hogy megfelelően beállítva akár ki is kapcsolja magát, ha érzékeli, hogy senki nem tartózkodik a szobában vagy a lakásban.

Ennél egy fokkal menőbb, hogy a Samsung saját SmartThings nevű szoftverének köszönhetően a tévé lehet az okosotthonunk központja. A mobilra is letölthető alkalmazással szépen összeköthetjük a Samsung (vagy más gyártók kompatibilis) okoseszközeit, amiknek aztán nemcsak az állapotáról tájékozódhatunk a képernyőn keresztül, de irányíthatjuk is őket, sőt akár személyre szabott programokat is létrehozhatunk. Beállíthatjuk például, hogy a lakást elhagyva lekapcsoljon az összes okosizzó, és elinduljon takarítós útjára a robotporszívó. Ha pedig rendelkezünk egy SmartThings kompatibilis hűtővel, akkor a beépített kamerákkal bármikor ellenőrizhetjük annak tartalmát, akár a mobilunkon keresztül, akár a tévé képernyőjén keresztül, anélkül, hogy ki kellene sétálni a konyhába.

Ha van rá keret, jó vétel

Ahogy a legtöbb gyártó csúcstévéi, úgy a Samsung Q950R sem olcsó mulatság, viszont idővel biztos, hogy mérséklődni fog az ára, a pénzünkért pedig egy olyan készüléket kapunk, ami kifejezetten praktikus (jár mellé One Connect Box és fali konzol), jövőálló (8K felbontás), ráadásul hasznos része lehet egy már meglévő vagy épp kiépítés alatt álló okos otthonnak.

Ha ezek a szempontok fontosak a vásárlásnál, van Netflix előfizetés, Blu-ray lejátszó, és általában is fontos a lehető legjobb képmegjelenítés, akkor ezt a modellt érdemes megfontolni, hiszen a QLED esetében az OLED-nél még nem 100%-ig megoldott beégés miatt sem kell aggódni, és a tévé kiválóan megbirkózik a 4K-s és HDR tartalmakkal is. Hagyományos tévézésre, kábeles előfizetések mellé ugyanakkor felesleges ilyen drága modellt venni, a hazai adások követéséhez ugyanis még egy ma már átlagosan számító 4K-s tévé is túlzás, nem még egy ilyen 8K-s csodamasina.