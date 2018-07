Kezünkben a LEGO, ami már cukornádból készült

A LEGO már 2015-ben elhatározta, hogy a jelenleg használt, kőolajból származó műanyag helyett új, környezeti szempontból fenntartható alapanyagot keresnek a készleteiknek, és azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy 2030-ra teljesen megszabadulnak a manapság bevett megoldástól. A projektre nem kevesebb, mint 150 millió dollárt fordított a cég, és már a kezdetekkor 100 ember dolgozott a megoldáson.

Három évvel később már meg is lett az irányváltás eredménye, hiszen néhány hónapja a dán játékgyártó elkezdett átállni egy új megoldásra, aminek keretében a puhább alkatrészek (fák, bokrok, egyéb növények) gyártásánál már cukornádból kinyert növényi alapú műanyagot használnak. A folyamat mostanra oda jutott, hogy az év végén boltokba kerülő új készletekbe már megújuló anyagból készült növények kerülnek,

amiből most mi is kaptunk egy kis ízelítőt.

Az új megoldással készült alkatrészeket kézbe véve még rajongóként sem fedeztünk fel különbséget a kőolaj- és cukornád alapú műanyagból készült verziók között, és a fenntarthatóság jegyében készült elemek ugyanúgy szuperálnak, mint bármi, amit a LEGO az elmúlt hatvan évben piacra dobott.

A cég brazil cukornád-ültetvényekről szerzi be a gyártáshoz szükséges alapanyagot, és a korábbi bejelentése során a LEGO igyekezett azt is világossá tenni, hogy a nád olyan területekről érkezik, ahol eddig is mezőgazdasági termelés folyt, és nem újabb esőerdők kárára igyekeznek nyersanyaghoz jutni.

Stephen Mayfield molekuláris biológus szerint a cég jó irányba tett hatalmas lépést, és a kőolaj alapú műanyagról növényi alapúra történő váltás akár 70%-kal is csökkentheti a cég ökológiai lábnyomát. Mayfield ugyanakkor elismerte, hogy ez még nem lehet a végső megoldás, hozzátéve: „ha mindig a végső megoldásra várnánk, akkor soha nem érnénk el semmit”.