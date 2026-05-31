Magyar Péter hétfőn elmegy Sulyok Tamáshoz, akinek ma éjfélig van ideje lemondani

Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt
– írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.
Az államfő erős felszólításokat kapott Magyar Pétertől onnantól kezdve, hogy választási győzelmi beszédében egyből lemondásra szólította fel őt, valamint a „többi fideszes bábot”. Magyar a parlamenti beiktatásán szemtől szemben is kemény szavakat intézett Sulyokhoz:
ironikus, hogy az elmúlt két évben nem sikerült a jogállamiságért aggódni, például akkor, amikor Orbán Viktor a fél országot kiirtandó rovarnak nevezte, és nem sikerült aggódni akkor sem, amikor a gyermekvédelemben tönkretett kiskorú gyermekek mellett kellett volna kiállni.
A 21 Kutatóközpont mérése szerint a magyarok jó kétharmada gondolja úgy, hogy a köztársasági elnöknek le kellene mondania, a felmérés szerint Sulyok Tamásnál még a bicskei pedofilsegítőnek kegyelmet adó Novák Katalinnak is jobb a megítélése.
A többi fideszes báb
Magyar Péter nemcsak Sulyok Tamásnak adott ultimátumot, a közjogi méltóságok közül lemondásra szólította fel:
- Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét,
- Senyei Györgyöt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt,
- Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét,
- Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét,
- Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét, aki egyben Varga Judit élettársa is,
- és Koltay Andrást, a Médiahatóság elnökét.
A 24.hu megkereste az ügyben említett tisztségviselők mindegyikét, válaszaikat ebben a cikkben közöltük.