Magyar Péter hétfőn elmegy Sulyok Tamáshoz, akinek ma éjfélig van ideje lemondani

Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt

– írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

Az államfő erős felszólításokat kapott Magyar Pétertől onnantól kezdve, hogy választási győzelmi beszédében egyből lemondásra szólította fel őt, valamint a „többi fideszes bábot”. Magyar a parlamenti beiktatásán szemtől szemben is kemény szavakat intézett Sulyokhoz:

ironikus, hogy az elmúlt két évben nem sikerült a jogállamiságért aggódni, például akkor, amikor Orbán Viktor a fél országot kiirtandó rovarnak nevezte, és nem sikerült aggódni akkor sem, amikor a gyermekvédelemben tönkretett kiskorú gyermekek mellett kellett volna kiállni.

A 21 Kutatóközpont mérése szerint a magyarok jó kétharmada gondolja úgy, hogy a köztársasági elnöknek le kellene mondania, a felmérés szerint Sulyok Tamásnál még a bicskei pedofilsegítőnek kegyelmet adó Novák Katalinnak is jobb a megítélése.

A többi fideszes báb

Magyar Péter nemcsak Sulyok Tamásnak adott ultimátumot, a közjogi méltóságok közül lemondásra szólította fel:

Varga Zs. Andrást , a Kúria elnökét,

, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, Senyei Györgyöt

, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt,

Polt Pétert , az Alkotmánybíróság elnökét,

, Rigó Csabát , a Gazdasági Versenyhivatal elnökét,

, Windisch Lászlót , az Állami Számvevőszék elnökét, aki egyben Varga Judit élettársa is,

és Koltay Andrást, a Médiahatóság elnökét.

A 24.hu megkereste az ügyben említett tisztségviselők mindegyikét, válaszaikat ebben a cikkben közöltük.