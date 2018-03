Így szedheti le adatait a Facebookról

Már 2010 óta van arra lehetőségünk a Facebookon, hogy archiválva letöltsük az összes olyan fájlt és interakciót, ami regisztráció után keletkezett a fiókunkban. Ez egy meglehetősen egyszerű, pár lépésből álló folyamat, a valódi izgalmasságokat már maga a letöltött csomag tartalmazza.

Egyszerűen az Általános Fiókbeállítások közt kell keresnünk azt a lehetőséget, hogy Tölts le egy másolatot a Facebookon tárolt adataidról. Egy jelszavas megerősítés után az e-mail címünkre érkezik a becsomagolt fájl, ami némi időbe telhet, az én csomagom például 3,7 gigabájtnyi fotót, videót, beszélgetést tartalmazott, kellett neki 20 perc, mire megjött.

A letöltött .zip fájlt kicsomagolva az index.html lapot kell megnyitni, ezután egy kvázi csupaszított profilon látjuk, menüpontokkal együtt, hogy mi mindent tud rólunk a nagy kék oldal.

Ezeket az adatokat önként adtuk meg, mégis ijesztő egybegyűjtve látni, hogy ki mikor bökött meg minket a pre-Tinder korszakban, kivel voltunk kapcsolatban, milyen eseményeken vettünk részt. Annyi anyag van benne, hogy több órára is elveszhetnek benne a nosztalgiára fogékonyak. Köztük olyan beszélgetéseket is találunk, amiket évekkel ezelőtt folytattunk, és azóta már talán töröltünk is a levelesládánkból.

Még jobb: az idővonalunkra posztolt dolgokat is visszagörgethetjük egészen a kezdetekig, és a kapott reakciókat is megtaláljuk.

Ugyan a felhasználók jelentős része már felfedezte magának ezt a lehetőséget, azért még időről-időre nyújthat csemegét, főleg, ha valami fontosat keresünk a rég feltöltött képek, törölt üzenetek közt.