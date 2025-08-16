Trump–Putyin találkozó: megkérdezték Putyint, mikor hagyja abba a civilek meggyilkolását

A pénteki Trump–Putyin csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón az újságírók nem kérdezhettek. Az orosz és az amerikai elnök a tárgyalás előtti fotózáson sem válaszoltak újságírói kérdésekre. A Sky News felvételén az látszik, hogy a fotózás végén felbolydultak a helyszínen tartózkodó riporterek, és többen is kérdéseket kiabáltak nekik.

A videón valaki – talán éppen a Sky News tudósítója, bár ez a videóhoz tartozó cikkből sem derül ki egyértelműen – azt kérdezi Vlagyimir Putyintól, hajlandó-e tűzszünetre, majd azt, mikor hagyja abba az ukrajnai civilek meggyilkolását. A kérdező még azt is hozzáteszi, „miért kellene Trump elnöknek bíznia magában”, de Putyin egyszer sem felel. Válaszadás helyett a szájából tölcsért formálva mond valamit, talán azt, hogy nem hallja a kérdéseket. A videót nézve leginkább csak találgatni lehet, a jelenet az elején látható:

A Trump–Putyin találkozón végül nem állapodtak meg tűzszünetről, noha Trump szerint „Putyin elnök nagyon szeretné megállítani a vérontást”.

Képgalériánk az eseményről itt nézhető végig: