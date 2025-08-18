Trump csapata érdeklődött, hogy öltözik majd ki Zelenszkij a washingtoni tárgyalásra

A Fehér Ház megkérdezte az ukrán tisztviselőket, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön lesz-e öltöny, amikor hétfőn Donald Trumppal tárgyal– írja az Axios alapján Hvg.hu.
A lap szerint a közeli személyes találkozó előtt azért vált fontossá a kérdés, mert az amerikai elnök a február végi washingtoni találkozón is kritizálta Zelenszkij szokásos katonai stílusú öltözködését.
„Hogy kiöltözött ma” – ez volt akkor Trump első szava az ukrán elnökhöz, amikor az kiszállt az autóból.
Bár az Axios szerint az előzetes információk megnyugtatóak lehettek Trumpéknak, hogy z ukrán elnök hétfőn ugyanabban a fekete zakóban jelenik majd meg a Fehér Házban, mint amit júniusban a hollandiai NATO-csúcstalálkozón viselt, Zelenszkij az első tárgyalásain még a korábbiaknál is informálisabbra vette öltözékét.
Az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzéséhez egy rövid videót is mellékelt, amelyben a Keith Kellogg ukrajnai különmegbízottal folytatott előzetes tárgyalásairól számolt be. A videó szerint Zelenszkij egy fekete rövidujjú pólóban vett részt a megbeszélésen.
I thank @GeneralKellogg for the meeting and for the joint work with our team. President Trump invited Ukraine and other European countries to Washington today – this is the first meeting in such a format, and it is very serious.
When peace is discussed for one country in Europe,… pic.twitter.com/ZMZaIzAghD
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025