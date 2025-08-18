Trump csapata érdeklődött, hogy öltözik majd ki Zelenszkij a washingtoni tárgyalásra

A Fehér Ház megkérdezte az ukrán tisztviselőket, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön lesz-e öltöny, amikor hétfőn Donald Trumppal tárgyal– írja az Axios alapján Hvg.hu.

A lap szerint a közeli személyes találkozó előtt azért vált fontossá a kérdés, mert az amerikai elnök a február végi washingtoni találkozón is kritizálta Zelenszkij szokásos katonai stílusú öltözködését.

„Hogy kiöltözött ma” – ez volt akkor Trump első szava az ukrán elnökhöz, amikor az kiszállt az autóból.

Bár az Axios szerint az előzetes információk megnyugtatóak lehettek Trumpéknak, hogy z ukrán elnök hétfőn ugyanabban a fekete zakóban jelenik majd meg a Fehér Házban, mint amit júniusban a hollandiai NATO-csúcstalálkozón viselt, Zelenszkij az első tárgyalásain még a korábbiaknál is informálisabbra vette öltözékét.

Az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzéséhez egy rövid videót is mellékelt, amelyben a Keith Kellogg ukrajnai különmegbízottal folytatott előzetes tárgyalásairól számolt be. A videó szerint Zelenszkij egy fekete rövidujjú pólóban vett részt a megbeszélésen.