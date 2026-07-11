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Paolo Maldini igent mondott, és visszatér az olasz válogatotthoz

AC Milan former player Paolo Maldini arrives at the Armani Theatre where late Italian fashion designer Giorgio Armani lies-in state, in Milan on September 7, 2025. Giorgio Armani died on September 4, 2025 at 91.
PIERO CRUCIATTI / AFP
Paolo Maldini
24.hu
2026. 07. 11. 23:59
AC Milan former player Paolo Maldini arrives at the Armani Theatre where late Italian fashion designer Giorgio Armani lies-in state, in Milan on September 7, 2025. Giorgio Armani died on September 4, 2025 at 91.
PIERO CRUCIATTI / AFP
Paolo Maldini
Az AC Milan egykori legendája, Paolo Maldini elfogadta az Olasz Labdarúgó Szövetség új elnökének, Giovanni Malagónak az ajánlatát, és négyéves szerződéssel ő lesz a válogatott új technikai igazgatója.

A La Gazzetta dello Sport szerint Maldini hosszú tárgyalás után fogadta el a felkérést, ráadásul egy olyan szerepre, amelyre korábban soha nem volt példa a szövetségben, és ami jelentős változást jelent a korábbi állapothoz képest.

Az AC Milan egykori legendás, hétszeres bajnok, ötszörös BL-győztes, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes védője a technikai igazgató poszt mellett az összes olasz nemzeti csapat működését, szakmai munkáját és logisztikáját koordináló Club Italia elnöke is lesz.

A Gazzetta szerint ez nagy felelősséggel járó pozíció, mivel aktívan hozzá fog járulni nemcsak az új edző kiválasztásához, hanem az egész rendszer irányításához is.

Maldini mellett meglepetésre Leonardo is csatlakozott tanácsadóként, kettejük feladata lesz megtalálni az új szövetségi kapitányt. A posztra Antonio Conte és Roberto Mancini a legesélyesebb, mindketten dolgoztak is már kapitányként: előbbi 2014-16, utóbbi 2018-23 között.

Mancini ráadásul sikeresnek is mondhatja magát, hiszen 2021-ben Európa-bajnok lett a csapattal.

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