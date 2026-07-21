Nyolcgólos meccsen nyert a Győr a Konferencia Ligában

A Győr az izlandi Vikingur elleni kudarc után került át a Bajnokok Ligájából a Konferencia Ligába, ahol az Atert Bissen, a luxemburgi élvonal tavalyi győztese az első ellenfele.
A Bissennek ez a második párharca az európai kupaporondon, az elsőt 4-2-es összesítéssel vesztette el a BL-selejtezőben a feröeri Klaksvík ellen.
Négy gól az első félidőben
A luxemburgi meccset a Győr kezdte jobban – igaz, a magyar bajnok kapusának, Petrásnak kellett az első bravúrt bemutatnia –, amely a 12. percben szerzett vezetést, Vladoiu beadása után Bumba ügyes mozdulattal talált be. A 20. percben Tóth Rajmund nagy hibáját góllal büntette a hazai csapat, a magyar válogatott játékos a 16-os előtt adta el a labdát, a tavalyi luxemburgi gólkirály, Ferber pedig élt az ajándékba kapott lehetőséggel.
Újabb négy perc elteltével ismét a Győr állt jobban, Vitális szabadrúgása egy Bissen-játékos karját érintve pihent meg a kapuban. A luxemburgi csapat védelme nem volt nagy formában, ezt Vladoiu újabb remek beadása után Njie használta ki.
És aztán négy a másodikban
A második félidő elején az addig jól védő hazai kapus, Dupire s betlizett, Njie nem túl veszélyes lövését engedte be, és a háromgólos előny birtokában a Győr levette a lábát a gázpedálról. A kiscsapat megérezte, hogy szorosabbá teheti a meccset, és a Bíró, Bánáti kettős bizonytalakodása után Abi emelt Petrás fölött a kapuba.
Nem volt még vége a gólgyártásnak, a győriek nemrég igazolt csatára, a montenegrói Djukanovic szép találattal mutatkozott be, jobbal átemelte a labdát a védő fölött, majd ballal kapásból bevágta. A hosszabbításban egy letámadás után Stefulj beadását Bánáti pofozta be pár lépésről, beállítva a 2-6-os végeredményt.
Nem vállalunk nagy kockázatot, ha azt állítjuk, a Győr ezzel az első meccsen le is zárta a párharcot. A visszavágót július 30-án 19 órától rendezik Győrben. A továbbjutó az északmacedón Vardar Szkopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik a harmadik körben.
Konferencia Liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:
Atert Bissen (luxemburgi) – ETO FC 2-6 (1-3)
Luxembourg
v.: Griffith (walesi)
Atert Bissen: Dupire – A. Correia, Veiga, Mannone, Luriz, Zegdane – Crame (L. Correia, 70.; Rodrigues da Cruz, 80.), Eddarraj (Cabral, 90.), Pimentel, Abi (Fernandes, 80.) – Ferber.
ETO: Petras – Vladoiu (Bíró, 56.), Umathum, Krpic, Stefulj – Vitális, Tóth (Lamin Mass, 77.) – Schön, Gavric (Szép, 66.), Bumba (Bánáti, 56.) – Njie (Djukanovic, 56.).
gól: Ferber (20.), Abi (75.), illetve Bumba (12.), Vitális (24.), Njie (44., 47.), Djukanovic (83.), Bánáti (91.)
sárga lap: Abi (40.), illetve Tóth (39.)