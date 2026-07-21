Nyolcgólos meccsen nyert a Győr a Konferencia Ligában

A Győr az izlandi Vikingur elleni kudarc után került át a Bajnokok Ligájából a Konferencia Ligába, ahol az Atert Bissen, a luxemburgi élvonal tavalyi győztese az első ellenfele.

A Bissennek ez a második párharca az európai kupaporondon, az elsőt 4-2-es összesítéssel vesztette el a BL-selejtezőben a feröeri Klaksvík ellen.

Négy gól az első félidőben

A luxemburgi meccset a Győr kezdte jobban – igaz, a magyar bajnok kapusának, Petrásnak kellett az első bravúrt bemutatnia –, amely a 12. percben szerzett vezetést, Vladoiu beadása után Bumba ügyes mozdulattal talált be. A 20. percben Tóth Rajmund nagy hibáját góllal büntette a hazai csapat, a magyar válogatott játékos a 16-os előtt adta el a labdát, a tavalyi luxemburgi gólkirály, Ferber pedig élt az ajándékba kapott lehetőséggel.

Újabb négy perc elteltével ismét a Győr állt jobban, Vitális szabadrúgása egy Bissen-játékos karját érintve pihent meg a kapuban. A luxemburgi csapat védelme nem volt nagy formában, ezt Vladoiu újabb remek beadása után Njie használta ki.

És aztán négy a másodikban

A második félidő elején az addig jól védő hazai kapus, Dupire s betlizett, Njie nem túl veszélyes lövését engedte be, és a háromgólos előny birtokában a Győr levette a lábát a gázpedálról. A kiscsapat megérezte, hogy szorosabbá teheti a meccset, és a Bíró, Bánáti kettős bizonytalakodása után Abi emelt Petrás fölött a kapuba.

Nem volt még vége a gólgyártásnak, a győriek nemrég igazolt csatára, a montenegrói Djukanovic szép találattal mutatkozott be, jobbal átemelte a labdát a védő fölött, majd ballal kapásból bevágta. A hosszabbításban egy letámadás után Stefulj beadását Bánáti pofozta be pár lépésről, beállítva a 2-6-os végeredményt.

Nem vállalunk nagy kockázatot, ha azt állítjuk, a Győr ezzel az első meccsen le is zárta a párharcot. A visszavágót július 30-án 19 órától rendezik Győrben. A továbbjutó az északmacedón Vardar Szkopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik a harmadik körben.