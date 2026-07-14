Hiába egyenlített átmenetileg, végül kiesett a Bajnokok Ligájából az ETO

Nagyon aktívan kezdett az ETO, az izlandiak pedig egyértelműen a védekezésre rendezkedtek be. Működött is a skandinávok terve, több veszélyes kontrára is sor került. A játékvezető nem tartotta igazán kézben a meccset, ez a 31. percben kicsúcsosodott, amikor három fault is történt egymás után, de csak a két győri kapott lapot, az izlandi megúszta. Ráadásul a szabadrúgást követő szögletből gólt fejelt Daniel Hafsteinsson.

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Nem szegte a hazaiak kedvét az eset, sőt percek alatt jött az egyenlítés: Tóth Rajmund ugrott bátran a tizenhatoson belülre labdát szerezni, el is találta a lábát egy védő. A megítélt büntetőt Vitális Milán a jobb alsóba bombázta. Támadásban maradt az ETO és még a szünet előtt be is talált, egy jobbról érkező ívelést Nfansu Njie visszafejelt, a menteni igyekvő Sveinn Thorkelsson a saját kapujába juttatta a labdát.

Félidőben kicsit állított játékán a Győr, de nem tette jól, mert passzívabb lett, több teret engedett a Vikingurnak, rajta is vesztett. Borghtorsson megverte egy az egyben Vladiout, majd a visszagurított labdáját lekészítette Helgi Gudjonsson, az érkező Hafsteinsson pedig a bal alsóba lőtt.

Megzavarta a győrieket a bekapott gól, nem működött jól a passzjáték, több hibát is elkövettek az ETO játékosai, inkább Samuel Petrás kapuja forgott veszélyben. Aron Thandarson ráadásul egy lesgólt is lőtt, összességében is inkább a Reykjavík akarata érvényesült. Több gól végül nem esett, így maradt a 2-2-es végeredmény, ami egyet jelent az ETO kiesésével, mivel Izlandon a skandinávok nyertek 1-0-ra.

Kiesésével a győriek a Konferencia Liga selejtezőjében folytatják a nemzetközi kupaszereplést.