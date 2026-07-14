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Hiába egyenlített átmenetileg, végül kiesett a Bajnokok Ligájából az ETO

A horvát Mateo Erceg játékvezetõ (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezõjének 1. fordulójában játszott ETO FC - Víkingur Reykjavík visszavágó mérkõzésen.
Krizsán Csaba / MTI
A horvát Mateo Erceg játékvezetõ (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezõjének 1. fordulójában játszott ETO FC - Víkingur Reykjavík visszavágó mérkõzésen.
24.hu
2026. 07. 14. 21:03
A horvát Mateo Erceg játékvezetõ (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezõjének 1. fordulójában játszott ETO FC - Víkingur Reykjavík visszavágó mérkõzésen.
Krizsán Csaba / MTI
A horvát Mateo Erceg játékvezetõ (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezõjének 1. fordulójában játszott ETO FC - Víkingur Reykjavík visszavágó mérkõzésen.
Az ETO FC kedd este 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingur Reykjavík ellen, így 3-2-es összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

Nagyon aktívan kezdett az ETO, az izlandiak pedig egyértelműen a védekezésre rendezkedtek be. Működött is a skandinávok terve, több veszélyes kontrára is sor került. A játékvezető nem tartotta igazán kézben a meccset, ez a 31. percben kicsúcsosodott, amikor három fault is történt egymás után, de csak a két győri kapott lapot, az izlandi megúszta. Ráadásul a szabadrúgást követő szögletből gólt fejelt Daniel Hafsteinsson.

A horvát Mateo Erceg játékvezetõ (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezõjének 1. fordulójában játszott ETO FC - Víkingur Reykjavík visszavágó mérkõzésen.
Samuel Petrás, az ETO kapusa gólt kap.
A Víkingur Reykjavík játékosainak gólöröme.
Az ETO játékosai reklamálnak a horvát Mateo Erceg játékvezetõnél.
Tóth Rajmund, az ETO (j) és Óskar Borgdórsson.
7 fotó

Nem szegte a hazaiak kedvét az eset, sőt percek alatt jött az egyenlítés: Tóth Rajmund ugrott bátran a tizenhatoson belülre labdát szerezni, el is találta a lábát egy védő. A megítélt büntetőt Vitális Milán a jobb alsóba bombázta. Támadásban maradt az ETO és még a szünet előtt be is talált, egy jobbról érkező ívelést Nfansu Njie visszafejelt, a menteni igyekvő Sveinn Thorkelsson a saját kapujába juttatta a labdát.

Félidőben kicsit állított játékán a Győr, de nem tette jól, mert passzívabb lett, több teret engedett a Vikingurnak, rajta is vesztett. Borghtorsson megverte egy az egyben Vladiout, majd a visszagurított labdáját lekészítette Helgi Gudjonsson, az érkező Hafsteinsson pedig a bal alsóba lőtt.

Megzavarta a győrieket a bekapott gól, nem működött jól a passzjáték, több hibát is elkövettek az ETO játékosai, inkább Samuel Petrás kapuja forgott veszélyben. Aron Thandarson ráadásul egy lesgólt is lőtt, összességében is inkább a Reykjavík akarata érvényesült. Több gól végül nem esett, így maradt a 2-2-es végeredmény, ami egyet jelent az ETO kiesésével, mivel Izlandon a skandinávok nyertek 1-0-ra.

Kiesésével a győriek a Konferencia Liga selejtezőjében folytatják a nemzetközi kupaszereplést.

Végeredmény – Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó

ETO FC-Víkingur Reykjavík (izlandi) 2-2 (2-1)

Győr, 6138 néző, v.: Erceg (horvát)

gólszerzők: Vitális (38., 11-esből), Thorkelsson (45+1., öngól), illetve Hafsteinsson (34., 55.)

sárga lap: Tóth R. (31.), Schön (31.), Vladoiu (35.), Gavric (71.), Csinger (92.), Vitális (92.), illetve Ibrahimagic (21.), Borgthorsson (77.)

továbbjutott: a Víkingur Reykjavík 3-2-es összesítéssel.

 

ETO FC: Petras – Vladoiu (Bánáti, 67.), Csinger, Krpic, Stefulj – Vitális, Tóth R. (Szép, 67.) – Schön, Gavric, Bumba (Zivkovic, 84.) – Njie (Huszár, 84.)

Víkingur Reykjavík: Kristinsson – Gunnarsson (Atlason, 77.), Ekroth, Thorkelsson, Gudjonsson – Ibrahimagic, Hansen (Thrandarson, 60.), Hafsteinsson (Andrason, 77.) – Borgthorsson, Sigurdsson, Ingimundarson (Agnarsson, 92.)

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