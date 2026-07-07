A ráadásban kapott gólt, vereséggel rajtol a BL-ben az ETO futballcsapata

Közepes színvonalat és jó iramot hozott az első félidő, amely során a hazaiak kezdeményeztek többet, de jól zárt a győri védelem. A szünet után maradt a hazai mezőnyfölény, az 53. percben egy fejes után a léc mentette meg a góltól a vendégeket.

A folytatásban beszorult az ETO, de remek védekezéssel és Petrás védéseivel majdnem megőrizte kapuját a góltól. A 92. percben aztán a cserejátékos Nikolaj Hansen megszerezte az izlandiak győztes találatát.

A párharc győztese az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, a vesztes pedig a harmadik számú európai kupasorozatban a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen párharcának vesztesével folytatja.

Byrjunarlið okkar Víkinga í kvöld gegn Györi ETO ❤️🖤💪 pic.twitter.com/NATX0N5cgM — Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) July 7, 2026

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés Vikingur Reykjavík (izlandi) – ETO FC 1-0 (0-0)

Reykjavík

v.: Romain Lissorgue (francia)

Vikingur: Kristinsson – Gunnarsson, Hafsteinsson (Ibrahimagic, 69.), Ekroth, S. G. Thorkelsson – G. Sigurdsson, Ingimundarson, Gudjonsson – Borgpórsson, Thrándarson (Finnbogason, 83.), E. Ómarsson (Hansen, 44.).

ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Bánáti, Gavric (Schön, 72.), Bumba (Bíró, 90.) – Njie (Huszár, 85.).

gól: Hansen (90+2.)

sárga lap: Ekroth (76.), illetve Krpic (88.), Csinger (92.)