bajnokok ligájableto fc győrfoci
Foci

A ráadásban kapott gólt, vereséggel rajtol a BL-ben az ETO futballcsapata

24.hu
2026. 07. 07. 23:10
Az ETO FC a 92. percben kapott góllal 1-0-ra alulmaradt az izlandi Vikingur Reykjavík vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első körének első mérkőzésén.

Közepes színvonalat és jó iramot hozott az első félidő, amely során a hazaiak kezdeményeztek többet, de jól zárt a győri védelem. A szünet után maradt a hazai mezőnyfölény, az 53. percben egy fejes után a léc mentette meg a góltól a vendégeket.

A folytatásban beszorult az ETO, de remek védekezéssel és Petrás védéseivel majdnem megőrizte kapuját a góltól. A 92. percben aztán a cserejátékos Nikolaj Hansen megszerezte az izlandiak győztes találatát.

A párharc győztese az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, a vesztes pedig a harmadik számú európai kupasorozatban a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen párharcának vesztesével folytatja.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés

Vikingur Reykjavík (izlandi) – ETO FC 1-0 (0-0)
Reykjavík
v.: Romain Lissorgue (francia)
Vikingur: Kristinsson – Gunnarsson, Hafsteinsson (Ibrahimagic, 69.), Ekroth, S. G. Thorkelsson – G. Sigurdsson, Ingimundarson, Gudjonsson – Borgpórsson, Thrándarson (Finnbogason, 83.), E. Ómarsson (Hansen, 44.).
ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Bánáti, Gavric (Schön, 72.), Bumba (Bíró, 90.) – Njie (Huszár, 85.).
gól: Hansen (90+2.)
sárga lap: Ekroth (76.), illetve Krpic (88.), Csinger (92.)

Kapcsolódó
Belga és szaúdi tapasztalattal bír az ETO új sportigazgatója
A belga Sander Van Praet fenntartható és fejlődésorientált klubot építene.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Ancelotti úgy zsugorodott a kispadon, mint a vízzel leöntött Nyugati Boszorkány

Friss

Népszerű

Összes
Kéttucatnyi ember tüntetett a közmédia előtt, a Fidesz és a Védvonal szerint visszaéltek a nevükkel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik