Emberhátrányban is továbbjutott a Fradi a holland bajnokság negyedikje ellen

A tavasszal nyolcaddöntős Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent játszott a holland Twentével csütörtökön a Groupama Arénában a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójának visszavágóján, és 4-3-as összesítéssel továbbjutott.

Az FTC Raemaekers tizenegyesével szerzett vezetést, de Rommens kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be az első félidőt. A második felvonás elején Joseph remek villanása révén a magyar csapat így is növelni tudta az előnyét.

A hajrában a hollandok négy percen belül két fejesgóllal egyenlítettek, de a zöld-fehérek megőrizték a döntetlent, ami továbbjutást jelentett. A Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesett lengyel Górnik Zabrzéval találkozik a harmadik körben, az első mérkőzést jövő csütörtökön hazai pályán játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese.