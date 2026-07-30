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A következő élő közvetítés része Körömrágós lett a vége, de a Fradi tíz emberrel is kiejtette a Twentét

Emberhátrányban is továbbjutott a Fradi a holland bajnokság negyedikje ellen

el selejtező ftc twente
Kőrös Gábor / 24.hu
admin Dajka Balázs
2026. 07. 30. 22:39
el selejtező ftc twente
Kőrös Gábor / 24.hu

A tavasszal nyolcaddöntős Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent játszott a holland Twentével csütörtökön a Groupama Arénában a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójának visszavágóján, és 4-3-as összesítéssel továbbjutott.

Az FTC Raemaekers tizenegyesével szerzett vezetést, de Rommens kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be az első félidőt. A második felvonás elején Joseph remek villanása révén a magyar csapat így is növelni tudta az előnyét.

A hajrában a hollandok négy percen belül két fejesgóllal egyenlítettek, de a zöld-fehérek megőrizték a döntetlent, ami továbbjutást jelentett. A Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesett lengyel Górnik Zabrzéval találkozik a harmadik körben, az első mérkőzést jövő csütörtökön hazai pályán játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese.

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EL-selejtező: FTC-Twente 2-0 (élő)
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