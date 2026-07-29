Friss felmérés: a Fidesz-szavazók fele nem hisz Orbánnak

Az Europion piackutató HVG-nek készített reprezentatív felmérésben arról kérdezte az embereket, hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően. Arról is érdeklődtek, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak a leváltott miniszterelnök előadásának.

A felmérésben az szerepel, hogy még az áprilisban a Fideszre szavazóknak is csak a 30 százaléka tartja nagyon fontosnak, hogy miről beszél Orbán.

Orbán azt is mondta Tusványoson, hogy már nem kell sokat várni, hogy megforduljon a politikai széljárás, jóslata szerint már ősszel, a választás utáni 134. napon ki fog derülni, hogy a Tisza „önkényuralmi rendszere” fenntarthatatlan, amikor pedig az emberek ráébrednek a valóságra, „meglesz a többség a szabadság és a demokrácia helyreállítása mellett”.

Ugyanakkor még az áprilisi Fidesz-szavazóknak is kevesebb mint a fele bízik abban, hogy igaza lesz Orbánnak, 27 százalékuk pedig úgy véli, hogy a Tisza-táborból lemorzsolódók sem a Fideszhez térnek majd vissza.

A felmérés további eredménye itt olvasható el.