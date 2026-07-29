Az IKEA egyszeri kompenzációt ajánlott a magasabb béremelésért sztrájkoló szakszervezetnek

Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről csütörtök 17 óráig mondhatnak véleményt a munkavállalók – tájékoztatta Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke az MTI-t.

A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy „értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg”, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA „saját csatornáin” is tájékoztatja a munkavállalókat az ajánlatról.

A szakszervezet korábban öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6 százalékos alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították – erősítette meg az MTI-nek Karsai Zoltán.

A szerdai, hosszú egyeztetés után a vezetés javaslatot tett egy egyösszegű kompenzációra, ami nem épül majd be az alapbérbe. Amennyiben a dolgozók ezt elfogadják, megszülethet a megállapodás, ellenkező esetben a folyamat megy tovább az eddig útján – fogalmazott.

Megállapodás született arról is, hogy decemberben folytatódnak a bértárgyalások, ami a vállalatnál korábban nem volt jellemző. A szakszervezet továbbra is azt képviseli, hogy az elmúlt évek bérlemaradását kompenzálni kell.

Az IKEA dolgozói július 9-e, csütörtök óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, kezdetben kétórás figyelmeztető sztrájkkal próbálták a munkáltató figyelmét felhívni, majd július 15. estétől másnap délután 3 óráig sztrájkoltak a dolgozók az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más

telephelyein is, miután a vállalat nem tett eleget az egységes 6 százalékos béremelési követelésnek. Ezután az IKEA jelezte, hogy július 29-én a tárgyalóasztalnál szeretné folytatni a bérekről történő egyeztetéseket, a szakszervezetek pedig vállalták, hogy július 20-26. között nem szerveznek és nem hirdetnek újabb sztrájkot.

A vállalat az MTI megkeresésére azt írta, teljes mértékben tiszteletben tartja a dolgozók jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, figyelemmel kíséri a visszajelzéseket és komolyan veszi a párbeszédet. Hozzátették: 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, az elmúlt három évben pedig összesen több mint 1,5 milliárd forintot.

(MTI)