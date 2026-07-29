Budapesttől Vácig biciklizett a Duna kiszáradt medrében a Kerékpárosklub elnöke

A rekordalacsony Duna kiszáradt medrében bringáztam Budapesttől Vácig – írta Facebook-oldalán Kürti Gábor Dezső. A Magyar Kerékpárosklub elnöke a posztban úgy fogalmazott:

A Velencei tó rekordvizes átsétálásakor már tervezgettem ezt, de a dunai vízszintrekordot akkor még őszre vártam. Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést. Bringával mentem munkába, és 16.30-körül indultam az irodából az új expedícióra.

Hozzátette: nem tudta, meddig jut a mederben, de az alap célkitűzés az volt, hogy ha lehetséges, akkor addig teker felfelé, ameddig két hete leúszott Nagymarosról: a váci kompig.

Rekordalacsony vízállás

Ahogy korábban megírtuk: kedd reggel rekordalacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél: 31 centimétert mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 centiméteres legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, 17 órakor 28 centiméter volt.

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Az új rekordra számítani lehetett, miután sem a magyarországi, sem pedig a külföldi vízgyűjtők területén nem hullott és várhatóan nem is fog hullani jelentős mennyiségű csapadék a közeljövőben. Az alacsony vízállás miatt módosítani kellett a folyón közlekedő hajók útvonalát. Jelenleg nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán.