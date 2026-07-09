A két válogatottnak ez lesz a hatodik egymás elleni hivatalos mérkőzése, az eddigi ötből két döntetlen mellett háromszor a franciák nyertek. Legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a nyolcaddöntőben csak hárman, Koundé, Dembélé és a hétgólos Mbappé voltak most is a kezdő tizenegy tagjai. Marokkónál ugyanebben az összevetésben négy olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban.