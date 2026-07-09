Bunu ismét
Bunu újabb hatalmasat védett, ezúttal Doué lövését tolta ki szögletre.
Bunu újabb hatalmasat védett, ezúttal Doué lövését tolta ki szögletre.
Dembelé lövése méterekkel kerülte el a kaput.
Mondhatnánk, hogy mozgalmas, jó iramú a mérkőzés… de azért összességében inkább az az igazság, hogy ez nem jó meccs. Egy gól jót tenne…
Vagy két percet elszöszöltek, ez Mbappét zavarta meg, aki a bal sarokra lőtt, Bunu odavetődött, és megfogta (!) a labdát.
Mbappé kapott labdát, kifelé megtolta, de Mazraui felrúgta. Tizenegyes!
Folyamatosan támadnak a franciák, ezúttal Dembelé próbálkozott egy fejessel, de labda a kapu mellé hullott.
Az első tíz percben egyértelműen Franciaország irányít, Marokkó némi nyomás alatt van, és a gyors kontralehetőségekre vár.
Mbappé távoli lövését Bunu tolta szögletre, majd a sarokrúgást követően egy közeli fejest is védett a marokkói kapus.
Marokkó indította útjára a labdát.
Aurélien Tchouaméni sérülés miatt nem játszhat, helyette Manu Koné kap lehetőséget, míg elöl ezúttal Desiré Doué kezd.
Franciaország: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué – Mbappé.
Le XI pour ce 1/4 de finale 💪
🔜 🇫🇷🇲🇦 Coup d’envoi à 22h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRAMAR l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KxbdDGToiE
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 9, 2026
Marokkó a csoportkört veretlenül, hét ponttal teljesítette (Brazília 1-1, Skócia 1-0, Haiti 4-2), az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat tizenegyesrúgásokat követően, a társházigazda kanadaiakat pedig egy meggyőző, 3-0-s győzelemmel búcsúztatta.
Franciaország eddig meggyőző teljesítményt nyújtott: a csoportkörben Szenegál, Irak és Norvégia nem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is könnyed játékkal lépett túl. A nyolcaddöntőben a brutálisan játszó Paraguay ellen csupán egy 1-0-s diadal jött össze, de igazából annak kellett örülni, hogy senki sem sérült meg.
A két válogatottnak ez lesz a hatodik egymás elleni hivatalos mérkőzése, az eddigi ötből két döntetlen mellett háromszor a franciák nyertek. Legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a nyolcaddöntőben csak hárman, Koundé, Dembélé és a hétgólos Mbappé voltak most is a kezdő tizenegy tagjai. Marokkónál ugyanebben az összevetésben négy olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban.