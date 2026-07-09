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Vb-negyeddöntő: Franciaország – Marokkó 0-0 (élő)

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Kylian Mbappe #10 of France is fouled in the penalty box by Noussair Mazraoui #3 of Morocco resulting in a penalty kick to France during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Pincési László
2026. 07. 09. 21:25FRISSÍTVE: 2026. 07. 09. 22:36
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Kylian Mbappe #10 of France is fouled in the penalty box by Noussair Mazraoui #3 of Morocco resulting in a penalty kick to France during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó-válogatottnak, amelytől a négy évvel ezelőtti világbajnokságon az elődöntőben kapott ki. Képes lesz rá? Kövesse élőben a mérkőzés történéseit!
Júl. 9. Július 9. 22:00
BOSTON Gillette Stadium
FRA Franciaország
0:0
MAR Marokkó
NEGYEDDÖNTŐ
közvetítés
4-2-3-1
4-2-3-1
Mike Maignan Maignan 16
Jules Kounde Kounde 5
Dayotchanculle Upamecano Upamecano 4
William Saliba Saliba 17
Lucas Digne Digne 3
Kouadio Kone Kone 6
Adrien Rabiot Rabiot 14
Ousmane Dembele Dembele 7
Michael Olise Olise 11
Desire Doue Doue 20
Kylian Mbappe Lottin Mbappe 10
Yassine Bounou Bono 1
Achraf Hakimi Mouh Hakimi 2
Issa Diop Issa 14
Noussair Mazraoui Mazraoui 3
Anass Salah-Eddine Salah-Eddine 26
Ayyoub Bouaddi Bouaddi 6
Neil El Aynaoui El Aynaoui 24
Brahim Abdelkader Diaz Brahim 10
Azzedine Ounahi Ounahi 8
Chemsdine Talbi Talbi 7
Bilal El Khannouss El Khannouss 23
35'

Bunu ismét

Bunu újabb hatalmasat védett, ezúttal Doué lövését tolta ki szögletre.

33'

Gyenge lövés

Dembelé lövése méterekkel kerülte el a kaput.

29'

Ivószünet

Mondhatnánk, hogy mozgalmas, jó iramú a mérkőzés… de azért összességében inkább az az igazság, hogy ez nem jó meccs. Egy gól jót tenne…

25'

Francia büntető

Mbappé kapott labdát, kifelé megtolta, de Mazraui felrúgta. Tizenegyes!

18'

Mellé hulló

Folyamatosan támadnak a franciák, ezúttal Dembelé próbálkozott egy fejessel, de labda a kapu mellé hullott.

10'

Francia fölény

Az első tíz percben egyértelműen Franciaország irányít, Marokkó némi nyomás alatt van, és a gyors kontralehetőségekre vár.

4'

Két nagy Bunu-védés

Mbappé távoli lövését Bunu tolta szögletre, majd a sarokrúgást követően egy közeli fejest is védett a marokkói kapus.

21:56

Boston, 1994

Pontosan 32 évvel ezelőtt ezen a napon Bostonban szintén vb-negyeddöntőt játszottak, akkor Olaszország 2-1-re legyőzte Spanyolországot. Dino Baggio a 25. percben szerzett vezetést, ezt Caminero az 58. percben kiegyenlítette, de Roberto Baggio a 88. percben megszerezte az olaszok győztes találatát.

Italian forward Roberto Baggio dribbles past Spanish goalkeeper Andoni Zubizarreta to score his team's first goal on July 9, 1994 at Foxboro Stadium in Boston during their Soccer World Cup quarter final game. Italy won 2-1 as baggio scored twice. The 15th FIFA World Cup took place in 1994. The United States hosted the event, which was held at nine locations nationwide from June 17 to July 17, 1994. Despite soccer's relative lack of popularity in the host country, the United States was selected, and the competition was the most profitable in World Cup history.
Timothy A. CLARY / AFP

21:23

Így kezdenek a franciák

Aurélien Tchouaméni sérülés miatt nem játszhat, helyette Manu Koné kap lehetőséget, míg elöl ezúttal Desiré Doué kezd.

Franciaország: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué – Mbappé.

21:19

Veretlen marokkóiak

Marokkó a csoportkört veretlenül, hét ponttal teljesítette (Brazília 1-1, Skócia 1-0, Haiti 4-2), az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat tizenegyesrúgásokat követően, a társházigazda kanadaiakat pedig egy meggyőző, 3-0-s győzelemmel búcsúztatta.

21:19

Meggyőző franciák

Franciaország eddig meggyőző teljesítményt nyújtott: a csoportkörben Szenegál, Irak és Norvégia nem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is könnyed játékkal lépett túl. A nyolcaddöntőben a brutálisan játszó Paraguay ellen csupán egy 1-0-s diadal jött össze, de igazából annak kellett örülni, hogy senki sem sérült meg.

21:19

Hatodszor egymás ellen

A két válogatottnak ez lesz a hatodik egymás elleni hivatalos mérkőzése, az eddigi ötből két döntetlen mellett háromszor a franciák nyertek. Legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a nyolcaddöntőben csak hárman, Koundé, Dembélé és a hétgólos Mbappé voltak most is a kezdő tizenegy tagjai. Marokkónál ugyanebben az összevetésben négy olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban.

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