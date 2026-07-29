„Negyvenkilenc éve foglalkozom hajózással, ilyet még nem láttam” – súlyos gondokat okoz a Duna történelmi mélypontja

Kedden reggel 31 centimétert mutatott a Duna vízmércéje Budapestnél – ezzel megdőlt a 2018 októberében feljegyzett 33 centiméteres negatív rekord. A folyó azonban tovább apadt: délután öt órakor már csak 28 centimétert mértek. Egyelőre nem látszik, mikor fordulhat meg a trend.

Az alacsony vízállás miatt a nagyobb merülésű hajók a Duna gyakorlatilag teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán nehezen vagy egyáltalán nem tudnak közlekedni. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint nagyjából 15 szállodahajó várakozik a folyó magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége pedig áll. Néhány hajó csupán a hordképességének 10–20 százalékával tud elindulni.

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Kedden egy szállodahajó Gönyű térségében zátonyra futott, miután a hajóúton kívülre került. A hajó a másfél méternél sekélyebb vízen vesztegel, az utasokat már korábban leszállították, a fedélzeten csak a személyzet maradt.

Már 200–300 tonnáért sem éri meg elindulni

Nekünk is van olyan szállítmányunk, amely Újvidéken áll, mert nem tud továbbhaladni. Könnyítési lehetőség sem jöhet szóba, mert a tolóhajó merülési mélysége is akkora, hogy az sem tud már átjönni a kritikus szakaszokon

– mondta a 24.hu-nak Béres Zsófia, a Plimsoll Zrt. folyami hajózási szakértője.

A rakomány könnyítése azt jelenti, hogy a hajóra a szokásosnál jóval kevesebb árut raknak, vagy útközben több hajó között osztják szét a terhet, hogy csökkentsék a merülést. Ez azonban egy ponton túl gazdaságtalanná teszi a folyami szállítást. Béres Zsófia közölte: