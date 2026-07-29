mentelmi jogtiszavarga lőrinc
Belföld

Egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a mentelmi bizottság

varga lőrinc
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 07. 29. 13:44
varga lőrinc
Mohos Márton / 24.hu
Varga Lőrinc 2024-ben követett el ittas vezetést.

Varga Lőrinc tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága a parlamentnek jövő hétfőn – mondta el Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke a testület szerdai ülése után az MTI-nek.

Varga Lőrinc 2024-ben követett el ittas vezetést, akkor még nem volt sem képviselő, sem képviselőjelölt. A bírósági eljárás elhúzódott, majd, miután képviselővé választották, a bíróság az eljárást felfüggesztette, és kérelmezte a mentelmi jog kiadását

– közölte Sasi-Nagy Edit. Emlékeztetett rá: a bizottsági gyakorlat alapesetben az, hogy magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását, közvádas ügyekben a felfüggesztést indítványozzák.

Egyhangú támogatás

Ennek alapján Sasi-Nagy Edit a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta a bizottságnak, amit az egyhangúlag támogatott.

A testület ezen kívül több magánvádas ügyet tárgyalt.

  • Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát rágalmazási ügyben kérték ki egy politikus feljelentése nyomán. A mentelmi bizottság egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolja – ismertette a bizottsági elnök.
  • Toroczkai László (Mi Hazánk) képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére rágalmazás és becsületsértés miatt érkeztek kérelmek. A bizottsági elnök tájékoztatása szerint négy bírósági eljárás is zajlik egy cselekmény kapcsán, ezért négy határozatot hoznak, amelyekben egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolják.
  • Takács Péter (Fidesz) képviselő mentelmi jogát – szintén magánvádas ügyben – becsületsértés és rágalmazás miatt kérték ki. Esetében is a mentelmi jog fenntartását javasolják, erről egyhangúlag döntött a bizottság.

A bizottsági elnök összegzése szerint a magánvádas esetek arra példák, annak tipikus esetei, amiért a mentelmi jog intézményét kialakították, annak érdekében, hogy a politikusok szabadon tudják végezni a munkájukat.

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