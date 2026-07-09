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Foci foci vb 2026

Elszabadult a pokol, amikor Haaland lájkolta „rég elveszett húga” posztját

24.hu
2026. 07. 09. 20:41
Emma Kate Willman követőinek száma drasztikusan megugrott, miután Erling Haaland kommentelt az egyik videója alá. Nem véletlenül, a futball-vb alatt a szurkolók kiszúrták, hogy a szőke hajú, jellegzetes arcvonású tartalomgyártó nagyon hasonlít a norvég csatárra.

Lehet, sohasem lett volna ennyire ismert Emma Kate Willman közösségi oldala, ha valaki nem szúrja ki, hogy a hajának különböző formáiról posztoló lány rettentően hasonlít a világ egyik legjobb csatárára, Erling Haalandra.

 

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Emma Kate Willman (@emmakwillman) által megosztott bejegyzés

Egyesek viccesen a csatár rég elveszett húgának nevezték, mások pedig egyszerűen úgy szólították meg, mintha Haalanddal kommunikálnának. „Jó teljesítményt nyújtottál ma este, haver” – írta egyikük, egy másik hozzátette: „Sok sikert Anglia ellen!”

Willman először értetlenkedett az összehasonlítás miatt, majd július 5-én közzétett egy videót, amelyben viccelődött, hogy a legjobb hasonmása egy férfi futballista.

Milliós lájközön

A héten aztán elszabadult a pokol, akadt olyan kétórás időszak is, amikor egyik hajfonós posztja 100 ezer kommentet kapott. A helyzet akkor eszkalálódott igazán, amikor maga Haaland is rábukkant online hasonmására, és egy egyszerű „Hi” üzenetet és egy feltartott hüvelykujjú emojit hagyott a poszt alatt.

 

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Emma Kate Willman (@emmakwillman) által megosztott bejegyzés

Innentől kezdve beindult az őrület, Willman szerint biztosan a megfelelő algoritmusra sikerült rátalálni, mert hirtelen az összes világbajnokságon részt vevő csapat, és az adidas is hozzászólt a bejegyzéshez.

A videó jelenleg 1,4 millió lájknál és 183 ezer hozzászólásnál tart.

Emmának van egy álma

„Soha nem gondoltam volna, hogy a hajam befonása miatt milliók fognak összehasonlítani Erling Haalanddal. Csodálatos látni, hogy az interneten ennyire jól szórakoznak ezzel, és amikor Erling kommentelte a videómat, az egész még irreálisabbnak tűnt. De kreatív alkotóként soha nem tudhatod, mi kelt visszhangot” – nyilatkozta a People-nek.

 

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News18.com (@cnnnews18) által megosztott bejegyzés

Ezek után az influenszernek van egy álma: abban reménykedik, hogy az online figyelmet egy valós világbajnoki élménnyé tudja alakítani.

Azt hiszem, engedniük kellene, hogy kirepüljek Amerikába és megcsináljam Erling haját egy meccsre. Az lenne életem fénypontja

– mondta.

Furcsa módon nem ő az egyetlen női Haaland-hasonmás a virális világban, hiszen a svéd modell, Julia Grop és az orosz Anasztaszija Kosztromitina is a csatárhoz hasonlítja magát.

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