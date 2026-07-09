Ez az orosz modell még az anyja szerint is Erling Haaland kiköpött mása

Hamar népszerűvé vált az interneten a 24 éves orosz Anasztaszija Kosztromitina, aki modellként keresi a kenyerét, azonban anyja videója óta másról sem beszélnek az emberek, csak arról, hogy a norvég futballsztár, Erling Haaland kiköpött mása.

A napokban Kosztromitina anyja, Mariya töltött fel egy TikTok-videót, amelyben azt kérdezi:

Csak én vagyok így, vagy a lányom úgy néz ki, mint egy sztár?

Ezután Anasztázia utánozza Haaland gesztusait, pózait és mozdulatait.

Természetesen Norvégiának fogunk szurkolni, és reméljük, hogy Erling Haaland végigjátssza a pályát

– mondta az anya.

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