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Félbeszakították Haalandot, miközben interjút adott, de ezt aligha bánta

Erling Haaland és Vinícius Jr.
Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 06. 09:58
Erling Haaland és Vinícius Jr.
Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images

Erling Haaland két gólt szerzett, Norvégia pedig kissé borítva a papírformát kiejtette Brazíliát a labdarúgó-világbajnokságról és bejutott a legjobb nyolc közé. Érthető, ha ezek után a sajtó Haaland véleményére volt kíváncsi, a csatár pedig oda is állt az újságírók elé, mondta a magáét, amikor valaki megütögette a karját és ezért félbeszakította a mondandóját.

Vinícius Jr. volt az a brazil csapatból, a Real-játékos megragadta az alkalmat, hogy gratuláljon ellenfelének, a két labdarúgó össze is ölelkezett, majd Haaland folytatta a nyilatkozatot.

Norvégia még sosem jutott ilyen magasságba a világbajnokságon. A mostani a csapat negyedik vb-szereplése, kétszer a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, egyszer pedig a csoportkör, úgyhogy ez a negyeddöntőbe jutás történelmi tett.

Anglia lesz az ellenfél a legjobb nyolc között.

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