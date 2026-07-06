Félbeszakították Haalandot, miközben interjút adott, de ezt aligha bánta

Erling Haaland két gólt szerzett, Norvégia pedig kissé borítva a papírformát kiejtette Brazíliát a labdarúgó-világbajnokságról és bejutott a legjobb nyolc közé. Érthető, ha ezek után a sajtó Haaland véleményére volt kíváncsi, a csatár pedig oda is állt az újságírók elé, mondta a magáét, amikor valaki megütögette a karját és ezért félbeszakította a mondandóját.

Vinícius Jr. volt az a brazil csapatból, a Real-játékos megragadta az alkalmat, hogy gratuláljon ellenfelének, a két labdarúgó össze is ölelkezett, majd Haaland folytatta a nyilatkozatot.

ÇA C’EST LA CLASSE ! 👏 Après son élimination, Vinicius 🇧🇷 est allé voir Erling Haaland 🇳🇴 en zone mixte pour le féliciter de la qualification. 🎥 @IliesPeeters pic.twitter.com/fyjb6h6COf — Actu Foot (@ActuFoot_) July 6, 2026

Norvégia még sosem jutott ilyen magasságba a világbajnokságon. A mostani a csapat negyedik vb-szereplése, kétszer a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, egyszer pedig a csoportkör, úgyhogy ez a negyeddöntőbe jutás történelmi tett.

Anglia lesz az ellenfél a legjobb nyolc között.