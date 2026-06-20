A brazilok egyik kulcsembere megsérült, de Neymar visszatérhet – élő hírfolyam a foci-vb tizedik napjáról

Carlo Ancelotti beválogatta a brazilok nagy kedvencét, Neymart, aki vádlisérülés miatt még egyetlen percet sem játszott a világbajnokságon.

Az edzőként ötszörös BL-győztes Ancelotti a Haiti elleni 3-0-s siker után úgy fogalmazott, Neymar hétfőn már a többiekkel együtt fog edzeni, a skótok elleni meccsen pedig már bevethető lesz.

Brazília két kör után 4 ponttal áll, vagyis biztosan ott lesz a legjobb 32 között, csak az a kérdés, hogy hanyadik helyen megy tovább. A skótok elleni találkozó magyar idő szerint június 25-én 0 órakor kezdődik majd.

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