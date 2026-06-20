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A brazilok egyik kulcsembere megsérült, de Neymar visszatérhet – élő hírfolyam a foci-vb tizedik napjáról

foci vb 2026 élő hírfolyam tizedik nap
Rodolfo Buhrer / AGIF / AGIF via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 20. 13:42FRISSÍTVE: 2026. 06. 20. 14:39
foci vb 2026 élő hírfolyam tizedik nap
Rodolfo Buhrer / AGIF / AGIF via AFP
Itt a labdarúgó-világbajnokság tizedik napja, benne egy európai rangadóval (holland–svéd), a németek Elefántcsontpart elleni erőpróbájával és két hajnali találkozóval. De a meccsek előtt és közben is beszámolunk minden színes, érdekes hírről a vébével kapcsolatban.
13:38

A skótok ellen jöhet el Neymar nagy pillanata

Carlo Ancelotti beválogatta a brazilok nagy kedvencét, Neymart, aki vádlisérülés miatt még egyetlen percet sem játszott a világbajnokságon.

Az edzőként ötszörös BL-győztes Ancelotti a Haiti elleni 3-0-s siker után úgy fogalmazott, Neymar hétfőn már a többiekkel együtt fog edzeni, a skótok elleni meccsen pedig már bevethető lesz.

Brazília két kör után 4 ponttal áll, vagyis biztosan ott lesz a legjobb 32 között, csak az a kérdés, hogy hanyadik helyen megy tovább. A skótok elleni találkozó magyar idő szerint június 25-én 0 órakor kezdődik majd.

A vb teljes menetrendjét itt találja.

13:30

Raphinha miatt aggódhatnak a brazil drukkerek

Raphinha, a brazil labdarúgó-válogatott rutinos alapembere combizomsérülést szenvedett csapata Haiti elleni csoportmérkőzésén az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon.

A brazil szövetség (CBF) a Haiti ellen 3-0-ra megnyert mérkőzés után azt közölte, hogy Raphinha gyógykezelését azonnal megkezdték, majd a sérülés súlyosságának pontosabb megállapítása érdekében vasárnap újra megvizsgálják.

Raphinha kezdőként lépett pályára Haiti ellen, és az első félidőben be is talált az ellenfél kapujába, les miatt azonban nem született érvényes találat. A 40. percben aztán kétgólos vezetésnél a Barcelona 29 éves légiósát lecserélték, helyére a brazil keret legfiatalabb játékosa, a 19 éves Rayan Vitor Simplício állt be.

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, egyelőre nem tudják pontosan, mi történt Raphinha combizmával, illetve mennyire súlyos a sérülése. A támadóalakzat másik kulcsembere, a Haiti ellen gólt is szerző Vinícius Júnior a társa kieséséről úgy fogalmazott: sérültnek lenni mindig pluszkihívás, különösen igaz ez most Raphinha esetében, aki a legutóbbi klubszezonban is sokszor hiányzott kényszerűségből.

A Real Madrid futballistája hozzátette: reméli, társának nincs komolyabb baja, és bevethető lesz a vb hátralévő részében, mert fontos része a csapatuknak.

13:24

Brazília visszavette az első helyet Németországtól

A Haiti elleni 3-0-s győzelmének köszönhetően Brazília visszavette az első helyet a labdarúgó-világbajnokságok legeredményesebb nemzeteinek örökranglistáján.

A C csoportban elért, magyar idő szerint szombat hajnali siker nyomán a dél-amerikai országnak az eddigi világbajnokságokon termelt gólmennyisége 241-re hízott, így ismét az élre ugrott, megelőzve a 239 gólnál járó Németországot.

Igaz, a német válogatott már szombaton visszaveheti az első helyet az Elefántcsontpart elleni találkozón.

Ami a góltermelést illeti, a német csapat a csoportkör első fordulójában igencsak kitett magáért, hiszen 7-1-re verte Curacaót az E csoportban.

13:16

Elnézést kért a török néptől a Real sztárja

A törökök előbb 2-0-ra kikaptak Ausztráliától, majd pénteken 1-0-s vereséget szenvedtek Paraguaytól, pedig a dél-amerikaiak a teljes második félidőt emberhátrányban játszották le.

Bár a törököknek a két vesztes mérkőzésükön 62 kapura lövésük volt, a gólok elmaradtak, ez pedig azt jelenti, hogy számukra véget ért a vb.

Hogy mit nyilatkozott Arda Güler, a Real Madrid sztárja a vb-kudarc után, arról itt írtunk:

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13:12

Történelmi piros lap és két villámgyors gól

Drámában és meglepetésekben az előző játéknapon sem volt hiány, kétszer is megdőlt az idei világbajnokság leggyorsabb góljának rekordja, ráadásul olyan piros lapot osztottak ki, amilyet korábban még soha!

Akit érdekelnek a péntek esti, szombat hajnali meccsek legfontosabb történései, itt olvashatja el az összefoglalót.

13:06

Jöjjön a vb tizedik napja!

Ezen a játéknapon is négy mérkőzést rendeznek a tornán:

  • a programot a Hollandia–Svédország-találkozó nyitja 19 órától,
  • aztán a Curacaót megszóró Németország Elefántcsontparttal meccsel,
  • a vasárnap hajnali idősávban pedig előbb Ecuador–Curacao (3.00-s kezdéssel), majd Tunézia–Japán (6 órától) összecsapások következnek.

Jó szurkolást!

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