A brazilok egyik kulcsembere megsérült, de Neymar visszatérhet – élő hírfolyam a foci-vb tizedik napjáról

100 forintra nyert 151 ezret a vb-meccsekkel
A magyar sportfogadók bőszen pakolják a vb-meccseket, egyikük az első csoportkörre szívesen emlékszik majd vissza, mert 100 forintos téttel nyert 151 ezret.
A részletekről itt olvashat.
A magyar sportfogadók bőszen pakolják a vb-meccseket, egyikük az első csoportkörre szívesen emlékszik majd vissza, mert 100 forintos téttel nyert 151 ezret.
A részletekről itt olvashat.
Carlo Ancelotti beválogatta a brazilok nagy kedvencét, Neymart, aki vádlisérülés miatt még egyetlen percet sem játszott a világbajnokságon.
Az edzőként ötszörös BL-győztes Ancelotti a Haiti elleni 3-0-s siker után úgy fogalmazott, Neymar hétfőn már a többiekkel együtt fog edzeni, a skótok elleni meccsen pedig már bevethető lesz.
Brazília két kör után 4 ponttal áll, vagyis biztosan ott lesz a legjobb 32 között, csak az a kérdés, hogy hanyadik helyen megy tovább. A skótok elleni találkozó magyar idő szerint június 25-én 0 órakor kezdődik majd.
A vb teljes menetrendjét itt találja.
Raphinha, a brazil labdarúgó-válogatott rutinos alapembere combizomsérülést szenvedett csapata Haiti elleni csoportmérkőzésén az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon.
A brazil szövetség (CBF) a Haiti ellen 3-0-ra megnyert mérkőzés után azt közölte, hogy Raphinha gyógykezelését azonnal megkezdték, majd a sérülés súlyosságának pontosabb megállapítása érdekében vasárnap újra megvizsgálják.
Raphinha kezdőként lépett pályára Haiti ellen, és az első félidőben be is talált az ellenfél kapujába, les miatt azonban nem született érvényes találat. A 40. percben aztán kétgólos vezetésnél a Barcelona 29 éves légiósát lecserélték, helyére a brazil keret legfiatalabb játékosa, a 19 éves Rayan Vitor Simplício állt be.
Raphinha foi visto mancando levemente ao sair do Lincoln Financial Field, após a partida contra o Haiti.
📽️@elmundoes / @AbrahamPRomero pic.twitter.com/dJmCj5khtn
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 20, 2026
Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, egyelőre nem tudják pontosan, mi történt Raphinha combizmával, illetve mennyire súlyos a sérülése. A támadóalakzat másik kulcsembere, a Haiti ellen gólt is szerző Vinícius Júnior a társa kieséséről úgy fogalmazott: sérültnek lenni mindig pluszkihívás, különösen igaz ez most Raphinha esetében, aki a legutóbbi klubszezonban is sokszor hiányzott kényszerűségből.
A Real Madrid futballistája hozzátette: reméli, társának nincs komolyabb baja, és bevethető lesz a vb hátralévő részében, mert fontos része a csapatuknak.
A Haiti elleni 3-0-s győzelmének köszönhetően Brazília visszavette az első helyet a labdarúgó-világbajnokságok legeredményesebb nemzeteinek örökranglistáján.
A C csoportban elért, magyar idő szerint szombat hajnali siker nyomán a dél-amerikai országnak az eddigi világbajnokságokon termelt gólmennyisége 241-re hízott, így ismét az élre ugrott, megelőzve a 239 gólnál járó Németországot.
Igaz, a német válogatott már szombaton visszaveheti az első helyet az Elefántcsontpart elleni találkozón.
Ami a góltermelést illeti, a német csapat a csoportkör első fordulójában igencsak kitett magáért, hiszen 7-1-re verte Curacaót az E csoportban.
A törökök előbb 2-0-ra kikaptak Ausztráliától, majd pénteken 1-0-s vereséget szenvedtek Paraguaytól, pedig a dél-amerikaiak a teljes második félidőt emberhátrányban játszották le.
Bár a törököknek a két vesztes mérkőzésükön 62 kapura lövésük volt, a gólok elmaradtak, ez pedig azt jelenti, hogy számukra véget ért a vb.
Hogy mit nyilatkozott Arda Güler, a Real Madrid sztárja a vb-kudarc után, arról itt írtunk:
Drámában és meglepetésekben az előző játéknapon sem volt hiány, kétszer is megdőlt az idei világbajnokság leggyorsabb góljának rekordja, ráadásul olyan piros lapot osztottak ki, amilyet korábban még soha!
Akit érdekelnek a péntek esti, szombat hajnali meccsek legfontosabb történései, itt olvashatja el az összefoglalót.
Ezen a játéknapon is négy mérkőzést rendeznek a tornán:
Jó szurkolást!