Újabb kiscsapat tett csodát a vébén: a parádézó kapus pontot hozott Curacaónak

A curacaói labdarúgó-válogatott megszerezte története első pontját a világbajnokságon, miután 0-0-s döntetlent játszott Ecuadorral. Eloy Room 15 védéssel zárta a meccset.

A curacaói csapat az előző meccsen 7-1-es vereséget szenvedett Németországtól története első világbajnoki mérkőzésén, és most is nagyon közel volt ahhoz, hogy korán hátrányba kerüljön, ám a meccsen később hőssé váló Room bravúrral védeni tudta Valencia közeli lövését. A félidő további részében a dél-amerikai selejtezőben még pontlevonása ellenére is második helyen végző ecuadoriak hiába próbálkoztak előnybe kerülni, a curacaói kapus hat védést is bemutatott a szünetig.

A második félidőben már a vb-újoncnak is megvoltak a helyzetei, így a kapusok külön csatájává vált a meccs, de ahogy Room, úgy Galindez is jó napot fogott ki, utóbbinak nem volt sok dolga, de akkor általában közeli lövéseket kellett védenie.

Végül nem volt gól a meccsen, igaz, Ecuador a 90. percben a lécet találta el egy vélhetően lecsúszott beadásból. A dél-amerikaiak 3 feletti xG-t hozott össze, 28 lövése volt, 15-ször a kaput is eltalálta, mégsem tudott betalálni.

A Hollandiában született, jelenleg az amerikai másodosztályban védő Eloy Room 15 védéssel zárt, ami majdnem rekordbeállítás – Tim Howardé a csúcs, aki 2014-ben, Belgium ellen 16 védést mutatott be.

Ezzel az eredménnyel eldőlt az is, hogy az E csoportot Németország nyerte, amely a játéknap során hátrányból fordítva verte 2-1-re Elefántcsontpartot.

KANSAS CITY Arrowhead Stadium ECU Ecuador 0 : 0 CUW Curaçao E CSOPORT közvetítés Jordy Alcivar Alcivar 37 Leandro Bacuna L. Bacuna 38 Jordy Alcivar Alcivar 45 Kevin Rodriguez Rodriguez 45 Juninho Bacuna J. Bacuna 52 Livano Comenencia Comenencia 55 Pervis Estupinan Estupiñán 69 Nilson Angulo Angulo 69 Jurien Gaari Gaari 74 Juninho Bacuna J. Bacuna 74 Kenji Gorre Gorre 74 Deveron Fonville Fonville 74 Roshon van Eijma Van Eijma 74 Tahith Chong Chong 74 Jearl Margaritha Margaritha 74 Alan Franco Franco 82 Angelo Preciado Preciado 82 Livano Comenencia Comenencia 82 Godfried Roemeratoe Roemeratoe 82 Jurgen Locadia Locadia 82 Gervane Kastaneer Kastaneer 82 John Yeboah Yeboah Zamora 88 Jordy Caicedo J. Caicedo 88 Gervane Kastaneer Kastaneer 90 3-5-2 5-3-2 Hernan Ismael Galindez Galindez 1 Pervis Josue Estupinan Tenorio Estupiñán 7 Piero Martin Hincapie Reyna Hincapie 3 Willian Joel Pacho Tenorio Pacho 6 Alan Steven Franco Palma Franco 21 John Yeboah Zamora Yeboah Zamora 9 Jordy Jose Alcivar Macias Alcivar 5 Moises Isaac Caicedo Corozo M. Caicedo 23 Pedro Jeampierre Vite Uca Vite 15 Enner Remberto Valencia Lastra E. Valencia 13 Gonzalo Jordy Plata Jimenez Plata 19 Eloy Victor Room Room 1 Armando Obispo Obispo 18 Deveron Fonville Fonville 24 Joshua Brenet Brenet 20 Jurien Gaari Gaari 3 Livano Comenencia Comenencia 8 Sherel Floranus Floranus 5 Juninho Bacuna J. Bacuna 7 Leandro Bacuna L. Bacuna 10 Jurgen Locadia Locadia 9 Tahith Chong Chong 21