Újabb kiscsapat tett csodát a vébén: a parádézó kapus pontot hozott Curacaónak

A curacaói labdarúgó-válogatott megszerezte története első pontját a világbajnokságon, miután 0-0-s döntetlent játszott Ecuadorral. Eloy Room 15 védéssel zárta a meccset.
A curacaói csapat az előző meccsen 7-1-es vereséget szenvedett Németországtól története első világbajnoki mérkőzésén, és most is nagyon közel volt ahhoz, hogy korán hátrányba kerüljön, ám a meccsen később hőssé váló Room bravúrral védeni tudta Valencia közeli lövését. A félidő további részében a dél-amerikai selejtezőben még pontlevonása ellenére is második helyen végző ecuadoriak hiába próbálkoztak előnybe kerülni, a curacaói kapus hat védést is bemutatott a szünetig.
A második félidőben már a vb-újoncnak is megvoltak a helyzetei, így a kapusok külön csatájává vált a meccs, de ahogy Room, úgy Galindez is jó napot fogott ki, utóbbinak nem volt sok dolga, de akkor általában közeli lövéseket kellett védenie.
Végül nem volt gól a meccsen, igaz, Ecuador a 90. percben a lécet találta el egy vélhetően lecsúszott beadásból. A dél-amerikaiak 3 feletti xG-t hozott össze, 28 lövése volt, 15-ször a kaput is eltalálta, mégsem tudott betalálni.
A Hollandiában született, jelenleg az amerikai másodosztályban védő Eloy Room 15 védéssel zárt, ami majdnem rekordbeállítás – Tim Howardé a csúcs, aki 2014-ben, Belgium ellen 16 védést mutatott be.
Ezzel az eredménnyel eldőlt az is, hogy az E csoportot Németország nyerte, amely a játéknap során hátrányból fordítva verte 2-1-re Elefántcsontpartot.