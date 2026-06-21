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Újabb kiscsapat tett csodát a vébén: a parádézó kapus pontot hozott Curacaónak

JUAN MABROMATA / AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 21. 03:55
JUAN MABROMATA / AFP

A curacaói labdarúgó-válogatott megszerezte története első pontját a világbajnokságon, miután 0-0-s döntetlent játszott Ecuadorral. Eloy Room 15 védéssel zárta a meccset.

A curacaói csapat az előző meccsen 7-1-es vereséget szenvedett Németországtól története első világbajnoki mérkőzésén, és most is nagyon közel volt ahhoz, hogy korán hátrányba kerüljön, ám a meccsen később hőssé váló Room bravúrral védeni tudta Valencia közeli lövését. A félidő további részében a dél-amerikai selejtezőben még pontlevonása ellenére is második helyen végző ecuadoriak hiába próbálkoztak előnybe kerülni, a curacaói kapus hat védést is bemutatott a szünetig.

Eloy Room
Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP

A második félidőben már a vb-újoncnak is megvoltak a helyzetei, így a kapusok külön csatájává vált a meccs, de ahogy Room, úgy Galindez is jó napot fogott ki, utóbbinak nem volt sok dolga, de akkor általában közeli lövéseket kellett védenie.

Végül nem volt gól a meccsen, igaz, Ecuador a 90. percben a lécet találta el egy vélhetően lecsúszott beadásból. A dél-amerikaiak 3 feletti xG-t hozott össze, 28 lövése volt, 15-ször a kaput is eltalálta, mégsem tudott betalálni.

A Hollandiában született, jelenleg az amerikai másodosztályban védő Eloy Room 15 védéssel zárt, ami majdnem rekordbeállítás – Tim Howardé a csúcs, aki 2014-ben, Belgium ellen 16 védést mutatott be.

Ezzel az eredménnyel eldőlt az is, hogy az E csoportot Németország nyerte, amely a játéknap során hátrányból fordítva verte 2-1-re Elefántcsontpartot.

Jún. 21. Június 21. 02:00
KANSAS CITY Arrowhead Stadium
ECU Ecuador
0:0
CUW Curaçao
E CSOPORT
közvetítés
Jordy Alcivar
Alcivar
37
Leandro Bacuna
L. Bacuna
38
Jordy Alcivar
Alcivar
45
Kevin Rodriguez
Rodriguez
45
Juninho Bacuna
J. Bacuna
52
Livano Comenencia
Comenencia
55
Pervis Estupinan
Estupiñán
69
Nilson Angulo
Angulo
69
Jurien Gaari
Gaari
74
Juninho Bacuna
J. Bacuna
74
Kenji Gorre
Gorre
74
Deveron Fonville
Fonville
74
Roshon van Eijma
Van Eijma
74
Tahith Chong
Chong
74
Jearl Margaritha
Margaritha
74
Alan Franco
Franco
82
Angelo Preciado
Preciado
82
Livano Comenencia
Comenencia
82
Godfried Roemeratoe
Roemeratoe
82
Jurgen Locadia
Locadia
82
Gervane Kastaneer
Kastaneer
82
John Yeboah
Yeboah Zamora
88
Jordy Caicedo
J. Caicedo
88
Gervane Kastaneer
Kastaneer
90
3-5-2
5-3-2
Hernan Ismael Galindez Galindez 1
Pervis Josue Estupinan Tenorio Estupiñán 7
Piero Martin Hincapie Reyna Hincapie 3
Willian Joel Pacho Tenorio Pacho 6
Alan Steven Franco Palma Franco 21
John Yeboah Zamora Yeboah Zamora 9
Jordy Jose Alcivar Macias Alcivar 5
Moises Isaac Caicedo Corozo M. Caicedo 23
Pedro Jeampierre Vite Uca Vite 15
Enner Remberto Valencia Lastra E. Valencia 13
Gonzalo Jordy Plata Jimenez Plata 19
Eloy Victor Room Room 1
Armando Obispo Obispo 18
Deveron Fonville Fonville 24
Joshua Brenet Brenet 20
Jurien Gaari Gaari 3
Livano Comenencia Comenencia 8
Sherel Floranus Floranus 5
Juninho Bacuna J. Bacuna 7
Leandro Bacuna L. Bacuna 10
Jurgen Locadia Locadia 9
Tahith Chong Chong 21
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