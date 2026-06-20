Azt követően, hogy a németek kiütéses, 7-1-es győzelemmel kezdték a labdarúgó-világbajnokságot, a második fordulóban már egy rangadó dönthet az E csoport első helyéről a szintén nyert meccsel kezdő Elefántcsontparttal szemben. Két gólerős válogatott találkozik egymással, ugyanis Németország és afrikai riválisa is betalált a legutóbbi tíz mérkőzésén.