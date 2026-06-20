Ott a fordulat, vezet Elefántcsontpart!
Ismét a bal oldalon bontakozott ki támadás az afrikai csapattól, a középre adás után Diallo még a blokkba lőtt, de Kessié ott volt a kipattanóra és laposan megszerezte a vezetést Elefántcsontpartnak.
1-0 Ivory Coast.
GOOOOOOAAAAAAAAAAAALLLLLLLLL KESSIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KESSIE SCORES VS GERMANY AND IVORY COAST TAKE THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOAL GOAL GOAL GOAL GOAL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/dSed16cMjI
— The Touchline | (@TouchlineX) June 20, 2026