2026-os fifa-világbajnokságelefántcsontparti válogatottfoci vb 2026labdarúgás
Élő Foci

Foci-vb: Németország-Elefántcsontpart 0-1 (élő)

Kimmich és Diomande
Cole Burston / AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 20. 21:49FRISSÍTVE: 2026. 06. 20. 22:30
Kimmich és Diomande
Cole Burston / AFP
Azt követően, hogy a németek kiütéses, 7-1-es győzelemmel kezdték a labdarúgó-világbajnokságot, a második fordulóban már egy rangadó dönthet az E csoport első helyéről a szintén nyert meccsel kezdő Elefántcsontparttal szemben. Két gólerős válogatott találkozik egymással, ugyanis Németország és afrikai riválisa is betalált a legutóbbi tíz mérkőzésén.
Jún. 20. Június 20. 22:00
TORONTO BMO Field
GER Németország
0:1
CIV Elefántcsontpart
E CSOPORT
közvetítés
Franck Kessie
Kessie
29
3-4-3
4-3-3
Manuel Peter Neuer Neuer 1
Jonathan Tah Tah 4
Nathaniel Brown Brown 18
Nico Schlotterbeck Schlotterbeck 15
Aleksandar Pavlovic Pavlović 5
Felix Nmecha Nmecha 23
Florian Wirtz Wirtz 17
Joshua Walter Kimmich Kimmich 6
Jamal Musiala Musiala 10
Kai Havertz Havertz 7
Leroy Aziz Sane Sané 19
Yahia Fofana Y. Fofana 1
Emmanuel Agbadou Agbadou 20
Ghislain Niclomande Konan G. Konan 3
Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou Kossounou 7
Wilfried Stephane Singo Singo 5
Christ Ravynel Inao Oulai Inao 26
Franck Yannick Kessie Kessie 8
Ibrahim Sangare Sangare 18
Amad Diallo Traore Amad 15
Ange-Yoan Bonny Bonny 9
Yan Diomande Yan Diomande 11
30'

Ott a fordulat, vezet Elefántcsontpart!

Ismét a bal oldalon bontakozott ki támadás az afrikai csapattól, a középre adás után Diallo még a blokkba lőtt, de Kessié ott volt a kipattanóra és laposan megszerezte a vezetést Elefántcsontpartnak.

22'

Gól? Nem!

Egy szöglet után Pavlovic emelkedett a legmagasabbra, ütközött a kapussal, és úgy fejelt a kapuba. Mielőtt még nagy ünneplésbe kezdtek volna a németek, Juan Gabriel Benítez jelezte, hogy érvénytelen a gól. Fofanát ápolni is kellett.

18'

Musiala lőtt

Középen tört előre, majd jobbal vette célba a kaput, nem is tűnt rossznak, de végül mellé ment.

10'

Óriási német helyzet!

Na, itt már bravúr is kellett. Kimmich ívelt be a tizenhatoson belülre, Havertz érkezett jó ütemben, fejjel-vállal tette kapura a labdát, Fofana azonban vetődve védeni tudott.

5'

Nem estek egymásnak a csapatok

Eddig egy helyzetecskét jegyezhettünk fel, amior Diomandé tört be a bal szélen a tizenhatoson belülre, centerezett, de Tah belevetődött a passzba, így aztán a németek fel tudtak szabadítani.

1'

Megy a meccs!

A szokásos fehér felső, fekete nadrág szerelésben a németek, narancssárgában az eéefántcsontpartiak. Az európai válogatott kezdte a meccset.

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