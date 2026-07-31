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Belföld

Leáll a budai Vár díszkivilágítása is

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 31. 20:27
Varga Jennifer / 24.hu
Vitézy Dávid kérte, hogy kapcsolják le.

Hétfőig fokozatosan leállítják a budai Vár épületeinek díszkivilágítását is – közölte a közlekedési és beruházási miniszter péntek este a kritikus energiahelyzet kapcsán a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid azt írta: a Várkapitánysághoz tartozó épületek díszkivilágításának lekapcsolására kérte fel a társaság vezetését.

A jelenlegi helyzetben, amikor a hazai villamosenergia-rendszerre minden korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani, minden átmenetileg nélkülözhető fogyasztás csökkentése indokolt – emelte ki.

Hozzátette: Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a jövő héten várható a paksi atomerőmű leállítása, ami visszavetheti a hazai áramtermelést, ezért takarékoskodni kell.

A budai Vár épületeinek díszkivilágítását fokozatosan hétfőig leállítják, és addig nem kapcsolják vissza, amíg ez indokolatlan többletterhelést jelentene a villamosenergia-rendszer számára – fogalmazott, jelezve: ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai Várat is.

(MTI)

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