„Ott akarsz hagyni mindent, hogy ott legyél a gyereked születésénél, ami egy undorító pillanat” – durván beleszállt a belga focistába a műsorvezetőnő

Jeremy Doku, a világbajnokságon szereplő belga labdarúgó-válogatott alapembere éppen a torna alatt lesz édesapa, és szeretne ott lenni gyermeke születésénél.

A 24 éves szélső elmondta, hogy július második hetére van kiírva felesége, és a csapat már készül egy olyan tervvel, hogy ha sikerül bejutni a negyeddöntőbe, akkor a játékos hazautazik.

Az első gyerekemről beszélünk, szóval mindenképpen ott szeretnék lenni a feleségem mellett

– mondta a Manchester City szélsője, aki várhatóan fizetésemelést és új szerződést kap klubjától.

Az apának semmi haszna nincs a szülésnél, mondta az újságíró

Kevés csodálatosabb pillanat van az ember életében annál, ha a karjában tarthatja újszülött gyerekét, de egy ismert francia újságírónő, France Pierron más véleményen van.

„A világbajnokság egy elképesztő, leírhatatlan élmény. Futballisták százai ölni tudnának azért, hogy a helyedben lehessenek. Lehet, hogy ez a lehetőség többet nem adatik meg az életedben. Egy gyerekkori álmodat váltod valóra, te pedig ott akarsz hagyni mindent,

hogy jelen légy a gyereked születésénél, ami – már bocsánat, de – egy undorító pillanat, ahol az apának semmi haszna sincs. Vannak fickók, akik hitelt vettek fel azért, hogy láthassák a meccset, te meg inkább elmész, csak azért, hogy elvágj egy köldökzsinórt

– hangzik a kétgyerekes Pierron meglehetősen provokatív véleménye, amelyet a L’Équipe de choc nevű műsorban vezetett elő.

Nem mindenki osztotta a véleményét

A műsorban ott volt a franciák amatőrként olimpiai, profiként világbajnoki címet szerző korábbi bokszolója, Brahim Asloum, aki egyáltalán nem értett egyet Pieronnal.

„Egy világbajnokságot meg lehet nyerni vagy el lehet bukni, de az érzés idővel elmúlik. Egy baba viszont az egész életededet végigkíséri.”

A belgák az Egyiptom elleni 1-1-es döntetlennel kezdték a vébét, és legközelebb vasárnap 21 órától lépnek pályára, amikor Iránnal meccselnek.