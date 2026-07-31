Több épület és az erdő is ég a XI. kerültben

Több épület és vegetáció ég Budapest XI. kerületében, a Kakukkhegyi úton. A fővárosi hivatásos tűzoltó dolgoznak a tűz megfékezésén. Az esethez további egységek is elindultak – tájékoztatott rövid közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Katasztrófavédelem szóvivője a Telexnek azt mondta:

több száz négyzetmétert borítottak be a lángok.

Úgy tudják: a tűz terjedését egyelőre sikerült megakadályozni.

Az esettel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Katasztrófavédelemnek, azt szerettük volna megtudni, történt-e személyi sérülés a tűzben, és hogy pontosan mi okozta a szerencsétlenséget. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.