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Belföld

Több épület és az erdő is ég a XI. kerültben

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 31. 18:30
Csóti Rebeka / 24.hu

Több épület és vegetáció ég Budapest XI. kerületében, a Kakukkhegyi úton. A fővárosi hivatásos tűzoltó dolgoznak a tűz megfékezésén. Az esethez további egységek is elindultak – tájékoztatott rövid közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Katasztrófavédelem szóvivője a Telexnek azt mondta:

több száz négyzetmétert borítottak be a lángok.

Úgy tudják: a tűz terjedését egyelőre sikerült megakadályozni.

Az esettel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Katasztrófavédelemnek, azt szerettük volna megtudni, történt-e személyi sérülés a tűzben, és hogy pontosan mi okozta a szerencsétlenséget. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

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