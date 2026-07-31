Szeptember 1-jén indul az iskola, itt van az új tanév rendje

2026. szeptember 1-jén indul, 2027. június 18-ig fog tartani a következő tanév, összesen 180 tanítási nap lesz – derült ki a friss Magyar Közlönyből, amiben Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter ellenjegyezte az új iskolai évvel kapcsolatos rendelkezéseket.

A szünetek a következőképp alakulnak majd:

őszi szünet: 2026. október 23. – november 1.

téli szünet: 2026. december 18. – 2027. január 3.

tavaszi szünet: 2027. március 25. – április 4.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart majd. A végzős évfolyamok esetén a gimnáziumokban és technikumokban, illetve szakgimnáziumokban az utolsó tanítási nap 2027. április 30-án lesz, a két évfolyamos részszakmákra felkészítő szakiskolákban pedig május 28-án.

A következő tanévben rendezett érettségi vizsgák az októberi vizsgaidőszakban október 12-én, a májusi vizsgaidőszakban május 3-án kezdődnek.

Újdonságok is lesznek a következő tanévben

Lannert Judit a következő tanévvel kapcsolatban a Facebookon azt írta: első alkalommal jelenik meg a „Gyerekek és diákok hangja” elnevezésű projektnap. A tárcavezető szerint „ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolákban, amikor a diákok nemcsak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolájukat, mi működik jól, min lenne érdemes változtatni, és milyen ötleteik vannak”.

Nem csupán egy újabb kötelező programot szeretnénk bevezetni. Azt szeretnénk megmutatni, hogy a véleményük számít. Hogy a közös gondolkodásnak van helye az iskolában. És hogy a részvétel nemcsak jog, hanem olyan tapasztalat, amely megtanít együttműködni, felelősséget vállalni és alakítani a közös ügyeinket

– tette hozzá Lannert, akinek egy másik fontos vállalása a felesleges terhek csökkentése. Ezért döntöttek úgy, hogy egyszerűsítik a kompetenciamérések rendszerét: a jövőben csak a páros évfolyamokat érintik, és kevesebb területre terjednek majd ki.