Bóka János: Hetek óta tudni, hogy jön a baj, a Tisza-kormány mégsem készült fel

Magyarország rendelkezik közép- és hosszú távú időjárási és vízállás-előrejelzésekkel. Azt hosszú hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul, és a jelenlegi helyzet bekövetkezik

– hívta fel a figyelmet Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken egy Facebook-videóban. aki szerint a kormánynak előre kellett volna látnia a helyzetet, és fel kellett volna készülnie rá. Úgy fogalmazott: ami most történik, az „kapkodás, felkészületlenség, alkalmatlanság”.

A frakcióvezető ebben azzal vádolta a kabinetet, hogy valódi kormányzás helyett „Facebook-kormányzást” folytat, politikai show-műsort rendez, a Hungaroringre jár, valamint felszámolta a demokráciát és a jogállamiságot.

Felszólítom a Tisza-kormányt, hogy haladéktalanul hagyjon fel a Facebook-kormányzással, és kezdje el a valódi kormányzást, hozza meg a szükséges intézkedéseket

– hansúlyozta a Fidesz Frakcióvezetője a videóban, amelyet sokatlanul erőteljes, drámai zenei aláfestéssel közölt a Facebookon.

„Az nem lehet, hogy az inkompetenciájuk árát a magyar emberek fizessék meg. Mi továbbra is, ahogyan eddig, a magyar családok mellett állunk, a magyar családok számíthatnak a Fideszre” – jelentette ki. A frakcióvezető azt ugyanakkor nem részletezte, hogy szerinte pontosan milyen intézkedésekkel lehetett volna megelőzni vagy enyhíteni a mostani helyzetet.

Bóka Jánost július 21-én választották meg egyhangúlag a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének. A korábban Európa-ügyi miniszterként dolgozó politikus Gulyás Gergelyt váltotta a poszton, aki a parlamenti képviselőkre vonatkozó, újonnan bevezetett mandátumkorlátozására hivatkozva mondott le.

Magyarország energiaellátása a Duna rekordalacsony vízállása miatt került nehéz helyzetbe. A Paksi Atomerőmű 3-as blokkját leállították, a 2-es blokk teljesítményét pedig megfelezték. Magyar Péter péntek reggel azt közölte, hogy az erőmű a szokásos 2000 helyett 960 megawatton termel, az energiaszolgáltatás azonban egyelőre rendben üzemel. A miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a folyó további apadása miatt az atomerőmű teljes leállítására is sor kerülhet.

A helyzetet súlyosbítja, hogy műszaki hiba miatt a Dunamenti Erőműben is 400 megawattnyi termelési kapacitás esett ki.