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Belföld

Lemondott a Külügyi Intézet vezetője

Orbán Anita Facebook
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 31. 15:15
Orbán Anita Facebook
Hétfőn jelentik be az új vezetést.

A mai nappal elfogadtam Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását. Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki az elmúlt években végzett munkájáért. Az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemzőmunka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A TISZA-kormány megalakulását követően az Intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került. Ebben a szervezeti keretben elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel. Köszönöm Gladden Pappin elkötelezett munkáját és az Intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit. További szakmai pályafutásához, valamint személyes életéhez sok sikert, jó egészséget és minden jót kívánok

– írja Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon.

Azt is hozzáteszi, hogy az új vezetésről hétfőn tájékoztatnak majd.

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