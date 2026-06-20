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Őrület a vb-meccsen: leesett a játékvezető órája, egy játékos felvette és a saját csuklójára csatolta

Galarza, amint épp felcsatolja a játékvezető óráját a saját csuklójára.
M4 Sport / Youtube
admin Futó Csaba
2026. 06. 20. 20:51
Galarza, amint épp felcsatolja a játékvezető óráját a saját csuklójára.
M4 Sport / Youtube

Szürreális jelenetsor játszódott le Törökország és Paraguay szombat reggeli mérkőzésén a labdarúgó-világbajnokságon. Az első félidő végén tömegjelenet volt a két csapat játékosai között, a salvadori játékvezető, Iván Barton pedig elhagyta az óráját, amikor rendet akart tenni.

Ekkor a találkozó egyetlen gólját szerző Matías Galarza felkapta a földről az eszközt, majd felcsatolta a saját csuklójára és percekig úgy futballozott (az M4 Sport összefoglalójában látszik is a jelenet).

A Sport Bild cikke szerint az óra később visszakerült a játékvezetőhöz, látszott is a második félidőben a karján. De a MagentaTV szakértője, a bíró Patrick Ittrich kritikusan nyilatkozott a közvetítés során:

Mi a fene járt a játékos fejében? De komolyan…

– jegyezte meg.

Paraguay egy korai góllal 1-0-ra megnyerte a meccset, ezzel pedig ki is ejtette a török csapatot, a FIFA döntése értelmében ugyanis idén nem a gólarány, hanem az egymás elleni eredmény dönt, amiből Vincenzo Montella csapta a dél-amerikai és az ausztrál riválissal szemben is rosszul jön ki, a már biztosan csoportgyőztes Egyesült Államokat pedig már nem tudja befogni.

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