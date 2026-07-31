Belföld

Fotókon a több ezer embert érintő szentendrei vízhiány

Szajki Bálint / 24.hu
admin Szajki Bálint
2026. 07. 31. 13:10
Szajki Bálint / 24.hu

Fotókon a több ezer embert érintő szentendrei vízhiány

admin Szajki Bálint
2026. 07. 31. 13:10
Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén a vízhálózat túlterhelése miatt. A honvédség két tartálykocsival és hétezer zacskó vizet tartalmazó szállítmánnyal segíti az ellátást. Magyar Péter kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. Fotóriporterünk a helyszínen járt.
14 fotó
Belföld
cseresznyés útszentendrevízhiányvíztartályok
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