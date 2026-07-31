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Nagyvilág

Bőröndbe rejtett női holttestet talált egy kutya Belgrádban

Elvis Barukcic / AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 31. 19:14
Elvis Barukcic / AFP
A gyanúsítottat a repülőtéren fogták el.

Szolgálati kutya talált meg Belgrádban egy bőröndbe rejtett női holttestet; a szerb rendőrség őrizetbe vett egy török állampolgárt, akit a 28 éves orosz nő meggyilkolásával gyanúsítanak – közölte pénteken a szerbiai belügyminisztérium.

A 25 éves gyanúsítottat a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren fogták el, amikor el akarta hagyni Szerbiát. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a török férfi július 26-án egy bérelt belgrádi lakásban ölte meg a nőt, majd a holttestet bőröndbe tette, a Vizelj-csatornához szállította, és elrejtette.

A török állampolgárt minősített emberöléssel gyanúsítják.

(MTI)

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