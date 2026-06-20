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Íme a FIFA változtatása, ami két kör után megpecsételte a vébén a törökök és Haiti sorsát

foci vb 2026 szabályváltoztatás csoportrangsor egymás elleni eredmény
Stu Forster / Getty Images
Ha a négy évvel ezelőtti szabály lenne érvényben, a törököknek még lenne esélyük a továbbjutásra, így viszont kulloghatnak haza.
admin Dajka Balázs
2026. 06. 20. 16:45
foci vb 2026 szabályváltoztatás csoportrangsor egymás elleni eredmény
Stu Forster / Getty Images
Ha a négy évvel ezelőtti szabály lenne érvényben, a törököknek még lenne esélyük a továbbjutásra, így viszont kulloghatnak haza.
Már nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmények döntenek a labdarúgó-világbajnokságon az azonos pontszámmal záró csapatok sorrendjének meghatározásánál.

Bár egy-egy meccsük még hátravan, Haiti és Törökország már elbúcsúzott a világbajnokságtól, miután mindkét csapat pont nélkül áll két kör után.

A két válogatott azért számít biztosan menthetetlennek, mert a FIFA megváltoztatta az eddigi rangsorolási elvet, és már nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmények döntenek a csoportban a helyezések meghatározásánál.

Két biztos kieső, két tuti csoportelső

Ugyanezen ok miatt számít már biztosan csoportelsőnek két házigazda, Mexikó (A csoport) és az Egyesült Államok (D.)

A BBC azt írja, 1966-ig a gólarány döntött, majd 1970-ben lépett életbe az az elv, hogy a gólkülönbség alapján dőlt el, hogy az azonos pontszámmal záró csapatok közül melyik végez előrébb.

A FIFA a tavalyi, 32 csapatosra bővített klubvilágbajnokságon léptette életbe ezt a metódust, és a mostani változtatással igazodik az európai szövetséghez, amely már jó ideje az egymás elleni eredmények alapján rangsorolja a csapatokat.

Íme, hogy mi dönt az azonos pontszámmal záró csapatok között:

  1. egymás elleni eredmény. Ha három csapat zár ugyanannyi ponttal, akkor minitabella készül, amelybe nem számítanak bele a negyedik válogatott elleni eredmények.
  2. az egymás elleni meccsek gólkülönbsége,
  3. az egymás elleni meccseken szerzett gólok száma,
  4. a csoportmeccsek összesítette gólkülönbsége,
  5. a csoportmeccseken szerzett gólok száma,
  6. a Fair Play-tabella (pontlevonások járnak a sárga, illetve piros lapokért, és az sem mindegy, hogy valakit két sárgával vagy egyből pirossal szórnak ki),
  7. helyezés a FIFA-világranglistán.
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