Íme a FIFA változtatása, ami két kör után megpecsételte a vébén a törökök és Haiti sorsát

Bár egy-egy meccsük még hátravan, Haiti és Törökország már elbúcsúzott a világbajnokságtól, miután mindkét csapat pont nélkül áll két kör után.

A két válogatott azért számít biztosan menthetetlennek, mert a FIFA megváltoztatta az eddigi rangsorolási elvet, és már nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmények döntenek a csoportban a helyezések meghatározásánál.

Két biztos kieső, két tuti csoportelső

Ugyanezen ok miatt számít már biztosan csoportelsőnek két házigazda, Mexikó (A csoport) és az Egyesült Államok (D.)

A BBC azt írja, 1966-ig a gólarány döntött, majd 1970-ben lépett életbe az az elv, hogy a gólkülönbség alapján dőlt el, hogy az azonos pontszámmal záró csapatok közül melyik végez előrébb.

A FIFA a tavalyi, 32 csapatosra bővített klubvilágbajnokságon léptette életbe ezt a metódust, és a mostani változtatással igazodik az európai szövetséghez, amely már jó ideje az egymás elleni eredmények alapján rangsorolja a csapatokat.

Íme, hogy mi dönt az azonos pontszámmal záró csapatok között: