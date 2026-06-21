A német kapitány korábban nyíltan bírálta a játékost, aki most a vébén a titkos fegyvere

Deniz Undav eddig a német labdarúgó-válogatott szupercseréje ezen a labdarúgó-világbajnokságon, ugyanis azt követően, hogy Curacao ellen góllal és két gólpasszal szállt be a kispadról, az Elefántcsontpart elleni csoportrangadón a második félidőben beállva duplázott, a németek pedig hátrányból fordítva nyertek 2-1-re.

Legutóbb 1990-ben, a kameruni Roger Milla mutatta be azt a bravúrt, hogy a cserejátékosként vegye ki a részét öt gólból egy vébén.

A Stuttgartban futballozó, török származású Undav helyzete elég kényes a német válogatottban. 2024 tavaszán, egy franciák elleni felkészülési meccsen, 27 évesen mutatkozott be a nemzeti csapatban, Julian Nagelsmann küldött neki már akkor is meghívót. A csatár ugyanakkor nem tudta elfogadtatni magát a szövetségi kapitánnyal, a 2024-es Európa-bajnokságon például mindössze hat percet kapott, és az elmúlt bő két évben összesen 11 meccsen játszott, ezeken nyolc alkalommal is csereként lépett pályára.

Nyíltan bírálta játékosát

Nagelsmann és Undav kapcsolata idén tavasszal volt téma Németországban, amikor egy Ghána elleni felkészülési meccsen a stuttgarti játékos beállt, majd győztes gólt szerzett. Amikor a kapitányt arról faggatták, miért nem kezdeti a játékost, akkor elég kritikus hangot ütött meg.

Ugyanazt csinálta, amit Stuttgartban szokott. Nem nagyon vette ki a részét a játékból, mintha ott sem lett volna. De aztán gólt szerzett, ezért is van itt a csapatban.

Fontos, hogy akkor tud érvényesülni, amikor az ellenfél kicsit már fáradt. Ha 70 perc lenne a lábában, akkor nehezebb dolga lenne” – mondta akkor Nagelsmann, amit természetesen fel is kapott a német sajtó.

Később rendezték a dolgot

Nem sokkal később bocsánatot is kért a kapitány, és azt is elárulta, hogy erre egy feleségével való beszélgetés világította rá, mert épp azt tervezte, hogy beszéljen a játékossal a nyilatkozata miatt, mire a párja azt felelte neki, hogy pontosan ezt akarta neki tanácsolni.

Helytelen volt, ahogyan megfogalmaztam, túlságosan nyers volt. Hülyeséget csináltam, sajnálom. Felesleges volt, és másnap közvetlenül Deniztől kértem bocsánatot. Szerencsére elfogadta, és közöttünk minden teljesen rendben van

– nyilatkozta Nagelsmann, aki azzal magyarázta a kiszólást, hogy mindenki ugyanarról kérdezte és elveszítette a türelmét.

Undavról még azt is megjegyezte, hogy bármikor változhat a szerepe, ahogy mindenki másnak a válogatottból. Ennek ellenére az első két világbajnoki meccsen ugyanúgy a kispadról küldte be, ahogy többnyire szokta. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy a következő meccsen kezdjen.

Nagyszerűen játszott, két remek gólt is szerzett. Ő az a típusú csatár, aki tudja, merre van a kapu. Elképzelhető, hogy kezdeni fog a következő mérkőzésen, de nagyon jól áll neki a mostani szerepe is

– mondta a kapitány.

Undavan egyébként az eddigi 11 válogatott meccsén kilenc gólja és négy gólpassza van.