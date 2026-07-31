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Belföld

RTL Híradó: Észre sem vette a betonkeverő sofőrje, hogy halálra gázolta a 23 éves fiatal nőt a Király utcánál

admin Kerner Zsolt
2026. 07. 31. 19:50
Az áldozat nemrég kezdett dolgozni egy ferencvárosi bölcsődében.

Imádták a munkatársai, kedves és közvetlen fiatal lány volt, mondta a ferencvárosi polgármester az RTL Híradónak a 23 éves fiatal nőről, akit a Király utcánál gázolt halálra egy betonkeverő szerdán délután. Még egyetemistaként kezdett dolgozni velük, az egyik kerületi bölcsődében, tette hozzá.

A híradó által megkérdezett szemtanúk szerint a teherautó vezetője észre sem vette, hogy elütötte a nőt, dudáltak és integettek neki, hogy álljon meg, mert baj van.

A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a sofőrt. A főpolgármester a tragédia kapcsán arról írt közösségi oldalán, megvizsgálják, hogy a belvárosba csak holttér figyelő rendszerrel hajthassanak be a teherautók.

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