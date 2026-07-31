RTL Híradó: Észre sem vette a betonkeverő sofőrje, hogy halálra gázolta a 23 éves fiatal nőt a Király utcánál

Imádták a munkatársai, kedves és közvetlen fiatal lány volt, mondta a ferencvárosi polgármester az RTL Híradónak a 23 éves fiatal nőről, akit a Király utcánál gázolt halálra egy betonkeverő szerdán délután. Még egyetemistaként kezdett dolgozni velük, az egyik kerületi bölcsődében, tette hozzá.

A híradó által megkérdezett szemtanúk szerint a teherautó vezetője észre sem vette, hogy elütötte a nőt, dudáltak és integettek neki, hogy álljon meg, mert baj van.

A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a sofőrt. A főpolgármester a tragédia kapcsán arról írt közösségi oldalán, megvizsgálják, hogy a belvárosba csak holttér figyelő rendszerrel hajthassanak be a teherautók.