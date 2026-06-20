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Foci-vb: Hollandia-Svédország 2-0 (élő)

foci vb hollandia svédország élő közvetítés
Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 20. 18:50FRISSÍTVE: 2026. 06. 20. 19:29
foci vb hollandia svédország élő közvetítés
Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Európai csapatok nyitják a foci-vb tizedik játéknapját, a döntetlennel kezdő Hollandia a Tunéziát legyaluló Svédországgal találkozik.
Jún. 20. Június 20. 19:00
HOUSTON NRG Stadium
NED Hollandia
2:0
SWE Svédország
F CSOPORT
közvetítés
Brian Brobbey
Brobbey
4
Brian Brobbey
Brobbey
16
4-3-3
3-5-2
Bart Verbruggen Verbruggen 1
Denzel Dumfries Dumfries 22
Virgil van Dijk Virgil 4
Jan Paul van Hecke Van Hecke 6
Micky van de Ven Van De Ven 15
Ryan Gravenberch Gravenberch 8
Frenkie de Jong F. De Jong 21
Tijjani Reijnders Reijnders 14
Donyell Malen Malen 18
Brian Brobbey Brobbey 19
Cody Mathes Gakpo Gakpo 11
Bo Kristoffer Nordfeldt Nordfeldt 23
Gabriel Gudmundsson Gudmundsson 5
Gustaf Johan Lagerbielke Lagerbielke 2
Isak Hien Hien 4
Victor Jorgen Nilsson Lindelof Lindelöf 3
Jesper Karlstrom J. Karlstrom 16
Yasin Abbas Ayari Ayari 18
Alexander Bernhardsson Bernhardsson 21
Alexander Isak Isak 9
Benjamin Nygren Nygren 10
Viktor Gyokeres Gyökeres 17
27'

Saját társát lőtte ki a svéd

Egy nagy bedobás után Karlström jutott kapáslövésig, de pont a társát, Lindelöföt találta el. Nem lehetett kellemes.

19:24

A második Brobbey-gól

Duplán igazolta a holland kapitány döntését. Itt lehet megnézni a gólt.

Közben kitört az ivószünet, meglátjuk, Graham Potter tud-e varázsolni valamit!

19:18

Ezt is lejátszották sakk-mattra

Dumfries kapta a labdát a jobb oldalon, élesen középre tette, Brobbey pedig becsúszva pont annyira ért bele, hogy a jobb alsóban kössön ki a labda. Na, ennyit a svéd labdacseréről!

19:16

Labdacsere!

A svédeknek nem tetszett, Michael Oliver kihajította a pályáról. Lássuk, beválik-e a csere, mert eddig dominálnak a hollandok.

19:12

Koeman ezt jól megérezte

Aki nem értette, hogy miért hagyta ki a holland kapitány a Japán ellen gólt szerző Summerville-t Brobbey miatt, az most bizonyára megvilágosodott. Brobbey bevetésével egyébként a Romában a gólokat szakmányban szállító Malen kikerült a szélre.

7'

Majdnem ott volt a válasz

Gyökeres közel járt az egyenlítéshez, a rövid alsót célozta meg, de Verbruggen leért a lövésre. Eddig jó a meccs!

6'

Vezet Hollandia!

Gyönyörű támadás volt, Gakpo tette középre balról, Brobbey pedig bebelsőzte! Meg lehet nyugodni, nem lesz 0-0!

1'

Indulunk!

Kékben a svédek, nagyon sötét narancsban a hollandok. Hajrá!

18:59

Premier League-vibe mindenhol

A spori angol (Michael Oliver), és a két csapatban hemzsegnek a PL-játékosok: Gyökeres, Isak, Van Dijk, van de Ven, Reijnders, Gakpo, Gravenberch…

18:48

Reméljük, végre elmozdulnak a 0-0-ról

A két csapat harmadszor találkozik egymással nagy tornán: az 1974-es vébén és a 2004-es Eb-n is 0-0 lett a vége, de utóbbi meccsen tizenegyeseket is lőni kellett, hogy eldőljön, ki jut be az elődöntőbe. Ebben a körömrágós műfajban a hollandok teljesítettek jobban, náluk csak Cocu rontott, míg a svédeknél Ibrahimovic és Mellberg is foghatta a fejét.

18:47

Vb-rekord küszöbén a hollandok

Az Oranje legutóbb a 2010-as döntőben szenvedett vereséget vb-meccsen, azóta 13 találkozót hozott le veretlenül. Ez rekordbeállítás, vébéken ilyen sorozatra csak a brazilok voltak képesek 1958 és 1966 között.

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

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