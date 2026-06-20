Saját társát lőtte ki a svéd
Egy nagy bedobás után Karlström jutott kapáslövésig, de pont a társát, Lindelöföt találta el. Nem lehetett kellemes.
Egy nagy bedobás után Karlström jutott kapáslövésig, de pont a társát, Lindelöföt találta el. Nem lehetett kellemes.
Duplán igazolta a holland kapitány döntését. Itt lehet megnézni a gólt.
Közben kitört az ivószünet, meglátjuk, Graham Potter tud-e varázsolni valamit!
Dumfries kapta a labdát a jobb oldalon, élesen középre tette, Brobbey pedig becsúszva pont annyira ért bele, hogy a jobb alsóban kössön ki a labda. Na, ennyit a svéd labdacseréről!
Megint Brobbey! Koeman a király!
A svédeknek nem tetszett, Michael Oliver kihajította a pályáról. Lássuk, beválik-e a csere, mert eddig dominálnak a hollandok.
Aki nem értette, hogy miért hagyta ki a holland kapitány a Japán ellen gólt szerző Summerville-t Brobbey miatt, az most bizonyára megvilágosodott. Brobbey bevetésével egyébként a Romában a gólokat szakmányban szállító Malen kikerült a szélre.
Az itt nézheti meg. Pofás támadás volt, na!
Gyökeres közel járt az egyenlítéshez, a rövid alsót célozta meg, de Verbruggen leért a lövésre. Eddig jó a meccs!
Gyönyörű támadás volt, Gakpo tette középre balról, Brobbey pedig bebelsőzte! Meg lehet nyugodni, nem lesz 0-0!
Kékben a svédek, nagyon sötét narancsban a hollandok. Hajrá!
A spori angol (Michael Oliver), és a két csapatban hemzsegnek a PL-játékosok: Gyökeres, Isak, Van Dijk, van de Ven, Reijnders, Gakpo, Gravenberch…
Summerville szép gólt szerzett Japán ellen, de most nincs ott a holland kezdőben, Ronald Koeman inkább Brobbey-nak szavazott bizalmat.
A két csapat harmadszor találkozik egymással nagy tornán: az 1974-es vébén és a 2004-es Eb-n is 0-0 lett a vége, de utóbbi meccsen tizenegyeseket is lőni kellett, hogy eldőljön, ki jut be az elődöntőbe. Ebben a körömrágós műfajban a hollandok teljesítettek jobban, náluk csak Cocu rontott, míg a svédeknél Ibrahimovic és Mellberg is foghatta a fejét.
A tornára pótselejtezőn kijutó svédek robbantottak az első meccsen, mivel 5-1-re kitömték Tunéziát, amely a súlyos zakó után kapitányt is cserélt. Sabri Lamouchit az Afrika-specialist Hervé Renard váltotta.
Az Oranje legutóbb a 2010-as döntőben szenvedett vereséget vb-meccsen, azóta 13 találkozót hozott le veretlenül. Ez rekordbeállítás, vébéken ilyen sorozatra csak a brazilok voltak képesek 1958 és 1966 között.