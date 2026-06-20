A két csapat harmadszor találkozik egymással nagy tornán: az 1974-es vébén és a 2004-es Eb-n is 0-0 lett a vége, de utóbbi meccsen tizenegyeseket is lőni kellett, hogy eldőljön, ki jut be az elődöntőbe. Ebben a körömrágós műfajban a hollandok teljesítettek jobban, náluk csak Cocu rontott, míg a svédeknél Ibrahimovic és Mellberg is foghatta a fejét.