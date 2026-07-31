„Gyerekként megvédtél, fiatalon utat mutattál, felnőttként pedig inspiráltál” – Maldini szívfacsaró üzenettel búcsúzott az elhunyt Millan-legendától

Fájóan korán, mindössze 66 évesen elhunyt Franco Baresi, a Milan legendája.

Az olasz futball és minden idők egyik legnagyszerűbb védője egész pályafutása során a Milant szolgálta, amelyben 719 tétmeccsen lépett pályára, és háromszoros BEK/BL-győztesnek, valamint hatszoros olasz bajnoknak mondhatta magát.

Aki az 1980-as évek végén, at 1990-es évek elején szerelmesedett bele a futballba, és a látványos gólok mellett a hatékony védekezést is értékeli, az a mai napig áhítattal gondol a Milan Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta, Baresi és Paolo Maldini által alkotott hátvédsorára.

A csendes vezér

Ebben a négyesben Baresi volt a főnök, és ahogy egy 2019-es interjúban lapunknak elmondta, erős barátság volt a tagok között, és viszonylag hamar összeszoktak, majd közösen váltak még jobbá.

Lehet, meglepő, amit mondok, de nem volt rá szükség, hogy bárki is felemelje a hangját. Néha csak egy árt egy csapatnak, ha valaki sokat beszél. A példaadás fontosabb

– mondta az egykori csapatkapitány arról, hogy miért tartották őt csendes vezérnek az öltözőben.

Maldini számára ő volt a legnagyobb

Egykori harcostársa, a legjobb védők pantheonjában szintén az első sorban helyet foglaló Maldini megható üzenettel búcsúztatta Baresit.

„Ma pontosan ugyanazt érzem, mint amikor bármilyen okból nem léphettél velünk pályára. Hogyan folytassuk nélküled, Kapitány?

Megtanítottál arra, hogy az utolsó leheletemig küzdjek, hogy miképp kell igazán erősen kötödni a mezhez, amit viselsz, és hogy milyen értékes, ha valaki igazi vezető. Mindezt a saját példáddal tanítottad meg nekem, minden egyes áldott nap. Kevés szóval, de számtalan tettel.

Gyerekként megvédtél, fiatalon utat mutattál, felnőttként pedig inspiráltál. Te voltál a legnagyobb labdarúgó, akivel valaha abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egy csapatban játszhattam” – írta Maldini az Instagramon.

A 81-szoros olasz válogatott, 1982-ben vb-arany-, 1990-ben vb-bronz-, 1994-ben pedig vb-ezüstérmes Baresit augusztus 4-én kísérik utolsó útjára.

Ezzel a videóval emlékezett a Milan a legendás csapatkapitányra: