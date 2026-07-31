Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és washingtoni nagykövetet is

Orbán Anita összesen 25 nagykövet külképviselet-vezetői megbízatásának megszüntetését kezdeményezte – derült ki a frissen megjelent Magyar Közlönyből. A visszahívottak között vannak komoly külpolitikai súlyú országokban – Washingtonban, Brüsszelben és Moszkvában – missziót vezető diplomaták is.
A külügyminiszter többek között felmentette:
- Kovács Tamás Iván brüsszeli és luxemburgi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
- Magyar József Zoltán belgrádi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
- Konkoly Norbert Attila moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
- Balogh Istvánt, a brüsszeli Állandó NATO képviseletet vezető nagykövetet,
- Kumin Ferenc londoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
- és Takács Szabolcs Ferenc washingtoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet.
Korábban 37 nagykövetet rendeltek haza
A Külügyminisztérium június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták: a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. Orbán Anita azt írta: „a Külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése. Olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljaink megvalósításához, valamint hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez”.
A június végi döntéssel például Vitézy Zsófiát, Orbán Viktor volt miniszterelnök unokatestvérét is visszarendelték.