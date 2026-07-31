Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és washingtoni nagykövetet is

Orbán Anita összesen 25 nagykövet külképviselet-vezetői megbízatásának megszüntetését kezdeményezte – derült ki a frissen megjelent Magyar Közlönyből. A visszahívottak között vannak komoly külpolitikai súlyú országokban – Washingtonban, Brüsszelben és Moszkvában – missziót vezető diplomaták is.

A külügyminiszter többek között felmentette:

Kovács Tamás Iván brüsszeli és luxemburgi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

brüsszeli és luxemburgi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, Magyar József Zoltán belgrádi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

belgrádi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, Konkoly Norbert Attila moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, Balogh Istvánt , a brüsszeli Állandó NATO képviseletet vezető nagykövetet,

, a brüsszeli Állandó NATO képviseletet vezető nagykövetet, Kumin Ferenc londoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

londoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, és Takács Szabolcs Ferenc washingtoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet.

Korábban 37 nagykövetet rendeltek haza

A Külügyminisztérium június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták: a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. Orbán Anita azt írta: „a Külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése. Olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljaink megvalósításához, valamint hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez”.

A június végi döntéssel például Vitézy Zsófiát, Orbán Viktor volt miniszterelnök unokatestvérét is visszarendelték.