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Belföld

Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és washingtoni nagykövetet is

Máthé Zoltán / MTI
admin Ősze András
2026. 07. 31. 20:13
Máthé Zoltán / MTI

Orbán Anita összesen 25 nagykövet külképviselet-vezetői megbízatásának megszüntetését kezdeményezte – derült ki a frissen megjelent Magyar Közlönyből. A visszahívottak között vannak komoly külpolitikai súlyú országokban – Washingtonban, Brüsszelben és Moszkvában – missziót vezető diplomaták is.

A külügyminiszter többek között felmentette:

  • Kovács Tamás Iván brüsszeli és luxemburgi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
  • Magyar József Zoltán belgrádi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
  • Konkoly Norbert Attila moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
  • Balogh Istvánt, a brüsszeli Állandó NATO képviseletet vezető nagykövetet,
  • Kumin Ferenc londoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
  • és Takács Szabolcs Ferenc washingtoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet.

Korábban 37 nagykövetet rendeltek haza

A Külügyminisztérium június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták: a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. Orbán Anita azt írta: „a Külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése. Olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljaink megvalósításához, valamint hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez”.

A június végi döntéssel például Vitézy Zsófiát, Orbán Viktor volt miniszterelnök unokatestvérét is visszarendelték.

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