Mokoena nem akart hinni a szemének, amikor Schick rálegyintette a játékvezetőre

Tori Penso vezette csütörtökön a Csehország–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzést az A csoport második fordulójában, ezzel a labdarúgó vébék történetének első női játékvezetője lett. A flordai születésű bíró mondhatni, közmegelégedésre vezette a találkozót, a csehek csatárát, Patrik Schicket viszont sikerült kihoznia a sodrából a meccs végén egy ítéletével.

A dél-afriakiak gólját szerző Teboho Mokoena nem is akart hinni a szemének, tátva maradt a szája, ahogy Schick rálegyintett a játékvezetőre.