Mokoena nem akart hinni a szemének, amikor Schick rálegyintette a játékvezetőre

Tori Penso vezette csütörtökön a Csehország–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzést az A csoport második fordulójában, ezzel a labdarúgó vébék történetének első női játékvezetője lett. A flordai születésű bíró mondhatni, közmegelégedésre vezette a találkozót, a csehek csatárát, Patrik Schicket viszont sikerült kihoznia a sodrából a meccs végén egy ítéletével.
A dél-afriakiak gólját szerző Teboho Mokoena nem is akart hinni a szemének, tátva maradt a szája, ahogy Schick rálegyintett a játékvezetőre.
[Czechia 1-1 South Africa] Schick waves off the referee and walks away; Mokoena reacts in disbelief
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