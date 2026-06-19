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Mokoena nem akart hinni a szemének, amikor Schick rálegyintette a játékvezetőre

admin Rugli Tamás
2026. 06. 19. 18:11

Tori Penso vezette csütörtökön a Csehország–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzést az A csoport második fordulójában, ezzel a labdarúgó vébék történetének első női játékvezetője lett. A flordai születésű bíró mondhatni, közmegelégedésre vezette a találkozót, a csehek csatárát, Patrik Schicket viszont sikerült kihoznia a sodrából a meccs végén egy ítéletével.

A dél-afriakiak gólját szerző Teboho Mokoena nem is akart hinni a szemének, tátva maradt a szája, ahogy Schick rálegyintett a játékvezetőre.

[Czechia 1-1 South Africa] Schick waves off the referee and walks away; Mokoena reacts in disbelief
by
u/punchinglines in
soccer

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