Ha a folytatásban is így termelnek a csapatok a vébén, akkor 70 éve nem látott gólátlag jöhet össze

Bár még nyolcvan találkozót rendeznek, a gólok tekintetében ez a torna egyelőre kiemelkedik a legutóbbi 13 világbajnokság közül. Legutóbb az 1958-as svédországi vb-n volt hármas átlag felett (3,60) a találatok száma, azóta csak az 1970-es mexikói világbajnokság közelítette meg (2,96) ezt a határt.

Az összehasonlításban fontos kiemelni, hogy 1958-ban 35, tizenkét évvel később pedig csak 32 mérkőzést játszottak összesen, ellenben most 104 összecsapás után alakul ki a végleges gólátlag.

Egyébiránt a legalacsonyabb (2,21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2,71-re nőtt ez a szám, utána viszont folyamatosan csökkent, de 12 éve Brazíliában a gólátlag (2,67) elérte az 1998-as szintet. A legutóbbi vb 2,69-es gólátlagot hozott Katarban, ami a legmagasabb az 1998 és 2022 között fennálló 32 csapatos lebonyolítási rendszerben.