Ha a folytatásban is így termelnek a csapatok a vébén, akkor 70 éve nem látott gólátlag jöhet össze

Bár még nyolcvan találkozót rendeznek, a gólok tekintetében ez a torna egyelőre kiemelkedik a legutóbbi 13 világbajnokság közül. Legutóbb az 1958-as svédországi vb-n volt hármas átlag felett (3,60) a találatok száma, azóta csak az 1970-es mexikói világbajnokság közelítette meg (2,96) ezt a határt.
Az összehasonlításban fontos kiemelni, hogy 1958-ban 35, tizenkét évvel később pedig csak 32 mérkőzést játszottak összesen, ellenben most 104 összecsapás után alakul ki a végleges gólátlag.
Egyébiránt a legalacsonyabb (2,21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2,71-re nőtt ez a szám, utána viszont folyamatosan csökkent, de 12 éve Brazíliában a gólátlag (2,67) elérte az 1998-as szintet. A legutóbbi vb 2,69-es gólátlagot hozott Katarban, ami a legmagasabb az 1998 és 2022 között fennálló 32 csapatos lebonyolítási rendszerben.
Az eddigi vb-k góljai és átlagnézőszámai (mérkőzés, gól, gólátlag):
1930, Uruguay: 18 70 3,88
1934, Olaszország: 17 70 4,11
1938, Franciaország: 18 84 4,66
1950, Brazília: 22 88 4,00
1954, Svájc: 26 140 5,38
1958, Svédország: 35 126 3,60
1962, Chile: 32 89 2,78
1966, Anglia: 32 89 2,78
1970, Mexikó: 32 95 2,96
1974, Németország: 38 97 2,55
1978, Argentína: 38 102 2,68
1982, Spanyolország: 52 146 2,80
1986, Mexikó: 52 132 2,54
1990, Olaszország: 52 115 2,21
1994, Egyesült Államok: 52 141 2,71
1998, Franciaország: 64 171 2,67
2002, Koreai Köztársaság és Japán: 64 161 2,52
2006, Németország: 64 147 2,30
2010, Dél-afrikai Köztársaság: 64 145 2,27
2014, Brazília: 64 171 2,67
2018, Oroszország: 64 169 2,64
2022, Katar: 64 172 2,69