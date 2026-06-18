A ghánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a panamai csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén.

A meccs az első félidőben szinte semmi helyzetet nem hozott, leszámítva egy panamai lövést a második percben, amit kitolt oldalra Zigi kapus. A döntés végül a legvégére maradt, a 95. percben Thomas-Asante elszaladt Cordoba mellett, és Yirenkyi elé passzolt, aki közvetlen közelről befejezte az akciót. Bár volt még egy panamai lehetőség, maradt az 1-0.

A közép-amerikai csapat így továbbra is nyeretlen a vb-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával 2018-ban három vereséggel búcsúzott Oroszországban.

A második fordulóban Ghána az Eb-ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán.

TORONTO BMO Field GHA Ghána 1 : 0 PAN Panama L CSOPORT közvetítés Caleb Yirenkyi Caleb 15 Lawrence Ati-Zigi Zigi 45 Benjamin Asare Asare 45 Ernest Nuamah Nuamah 57 Abdul Fatawu Fatawu 57 Kamaldeen Sulemana Kamaldeen 57 B. Thomas-Asante Asante 57 Cecilio Waterman Waterman 62 Jose Fajardo Fajardo 62 Cristian Martinez Martínez 62 Azarias Londono Londoño 62 Cesar Blackman Blackman 71 Jose Luis Rodriguez J.L. Rodríguez 73 Ismael Diaz Ismael 73 Elisha Owusu Owusu 77 Kwasi Sibo Sibo 77 Jordan Ayew Ayew 86 Prince Kwabena Adu Adu 86 Cesar Blackman Blackman 89 Anibal Godoy Godoy 89 Caleb Yirenkyi Caleb 94 Carlos Harvey Harvey 98 4-2-3-1 3-4-3 Lawrence Ati-Zigi Zigi 1 Marvin Senaya Seneya 26 Jonas Adjetey Adjetey 4 Jerome Opoku Opoku 18 Gideon Mensah Mensah 14 Antoine Semenyo Semenyo 11 Elisha Owusu Owusu 15 Caleb Marfo Yirenkyi Caleb 3 Ernest Nuamah Appiah Nuamah 24 Kamaldeen Sulemana Kamaldeen 22 Jordan Pierre Ayew Ayew 9 Orlando Mosquera Mosquera 22 Cesar Rodolfo Blackman Camarena Blackman 2 Jiovany Javier Ramos Diaz Ramos 13 Jose Angel Cordoba Chambers Cordoba 3 Andres Alberto Andrade Cedeno Andrade 16 Michael Amir Murillo Bermudez A. Murillo 23 Carlos Miguel Harvey Cesneros Harvey 14 Cristian Jesus Martinez Martínez 6 Jose Luis Rodriguez Francis J.L. Rodríguez 7 Edgar Yoel Barcenas Herrera Bárcenas 11 Cecilio Alfonso Waterman Ruiz Waterman 18