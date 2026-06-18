A ghánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a panamai csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén.
A meccs az első félidőben szinte semmi helyzetet nem hozott, leszámítva egy panamai lövést a második percben, amit kitolt oldalra Zigi kapus. A döntés végül a legvégére maradt, a 95. percben Thomas-Asante elszaladt Cordoba mellett, és Yirenkyi elé passzolt, aki közvetlen közelről befejezte az akciót. Bár volt még egy panamai lehetőség, maradt az 1-0.
A közép-amerikai csapat így továbbra is nyeretlen a vb-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával 2018-ban három vereséggel búcsúzott Oroszországban.
A második fordulóban Ghána az Eb-ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán.
Lawrence Ati-Zigi
Zigi
45
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen
57
B. Thomas-Asante
Asante
57
Cecilio Waterman
Waterman
62
Cristian Martinez
Martínez
62
Azarias Londono
Londoño
62
Cesar Blackman
Blackman
71
Jose Luis Rodriguez
J.L. Rodríguez
73
Prince Kwabena Adu
Adu
86
Cesar Blackman
Blackman
89
Marvin Senaya
Seneya
26
Jonas Adjetey
Adjetey
4
Jerome Opoku
Opoku
18
Gideon Mensah
Mensah
14
Antoine Semenyo
Semenyo
11
Elisha Owusu
Owusu
15
Caleb Marfo Yirenkyi
Caleb
3
Ernest Nuamah Appiah
Nuamah
24
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen
22
Jordan Pierre Ayew
Ayew
9
Orlando Mosquera
Mosquera
22
Cesar Rodolfo Blackman Camarena
Blackman
2
Jiovany Javier Ramos Diaz
Ramos
13
Jose Angel Cordoba Chambers
Cordoba
3
Andres Alberto Andrade Cedeno
Andrade
16
Michael Amir Murillo Bermudez
A. Murillo
23
Carlos Miguel Harvey Cesneros
Harvey
14
Cristian Jesus Martinez
Martínez
6
Jose Luis Rodriguez Francis
J.L. Rodríguez
7
Edgar Yoel Barcenas Herrera
Bárcenas
11
Cecilio Alfonso Waterman Ruiz
Waterman
18