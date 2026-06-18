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Foci foci vb 2026

95. perces gól döntött a vébén

COLE BURSTON / AFP
24.hu
2026. 06. 18. 04:39
COLE BURSTON / AFP

A ghánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a panamai csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén.

A meccs az első félidőben szinte semmi helyzetet nem hozott, leszámítva egy panamai lövést a második percben, amit kitolt oldalra Zigi kapus. A döntés végül a legvégére maradt, a 95. percben Thomas-Asante elszaladt Cordoba mellett, és Yirenkyi elé passzolt, aki közvetlen közelről befejezte az akciót. Bár volt még egy panamai lehetőség, maradt az 1-0.

A közép-amerikai csapat így továbbra is nyeretlen a vb-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával 2018-ban három vereséggel búcsúzott Oroszországban.

A második fordulóban Ghána az Eb-ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán.

Jún. 18. Június 18. 01:00
TORONTO BMO Field
GHA Ghána
1:0
PAN Panama
L CSOPORT
közvetítés
Caleb Yirenkyi
Caleb
15
Lawrence Ati-Zigi
Zigi
45
Benjamin Asare
Asare
45
Ernest Nuamah
Nuamah
57
Abdul Fatawu
Fatawu
57
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen
57
B. Thomas-Asante
Asante
57
Cecilio Waterman
Waterman
62
Jose Fajardo
Fajardo
62
Cristian Martinez
Martínez
62
Azarias Londono
Londoño
62
Cesar Blackman
Blackman
71
Jose Luis Rodriguez
J.L. Rodríguez
73
Ismael Diaz
Ismael
73
Elisha Owusu
Owusu
77
Kwasi Sibo
Sibo
77
Jordan Ayew
Ayew
86
Prince Kwabena Adu
Adu
86
Cesar Blackman
Blackman
89
Anibal Godoy
Godoy
89
Caleb Yirenkyi
Caleb
94
Carlos Harvey
Harvey
98
4-2-3-1
3-4-3
Lawrence Ati-Zigi Zigi 1
Marvin Senaya Seneya 26
Jonas Adjetey Adjetey 4
Jerome Opoku Opoku 18
Gideon Mensah Mensah 14
Antoine Semenyo Semenyo 11
Elisha Owusu Owusu 15
Caleb Marfo Yirenkyi Caleb 3
Ernest Nuamah Appiah Nuamah 24
Kamaldeen Sulemana Kamaldeen 22
Jordan Pierre Ayew Ayew 9
Orlando Mosquera Mosquera 22
Cesar Rodolfo Blackman Camarena Blackman 2
Jiovany Javier Ramos Diaz Ramos 13
Jose Angel Cordoba Chambers Cordoba 3
Andres Alberto Andrade Cedeno Andrade 16
Michael Amir Murillo Bermudez A. Murillo 23
Carlos Miguel Harvey Cesneros Harvey 14
Cristian Jesus Martinez Martínez 6
Jose Luis Rodriguez Francis J.L. Rodríguez 7
Edgar Yoel Barcenas Herrera Bárcenas 11
Cecilio Alfonso Waterman Ruiz Waterman 18
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