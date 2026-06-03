„Intelligens, innovatív, tapasztalt és modern szemléletű” – kinevezte új vezetőedzőjét a Debrecen

Gert Remmel lesz a labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecen új vezetőedzője, erről a klub számolt be szerdán. Az 50 éves észt szakember legutóbb a lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjában dolgozott, de megfordult már Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is.

Intelligens, innovatív, tapasztalt, ám rendkívül modern szemléletű, a rendszerszintű gondolkodást preferáló trénerként ismert a futballszakmai világban, akinek remek érzéke van a fiatalok fejlesztéséhez, emellett a felnőtt futballban a lengyel bajnokságban dolgozott

– írja róla a dvsc.hu, és a cikkből az is kiderül, hogy a finn Rasmus Jansson, illetve a portugál Ednardo Monteiro is csatlakozik a debreceni szakmai stábhoz.

A DVSC-t a szezonban Sergio Navarro irányította, a Loki pedig az előzetes várakozást felülmúlva a negyedik helyen végzett, és készülhet a Konferencia Liga-selejtezőre. Az utolsó fordulós győzelem után egyből jelentették be Navarro távozását, miután nem sikerült vele egyezségre jutni.

A Debrecennél tulajdonosváltás volt a szezon közben, januárban jelentették be ugyanis, hogy a brit érdekeltségű STOTT CAPITAL HUNGARY Kft. megszerezte a DVSC Futball Zrt. irányító többségi tulajdonrészét.