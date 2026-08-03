Száznál több kormányhatározatot próbáltak eltitkolni Orbánék a választások előtt

Január 1-je és az új Országgyűlés május 9-i alakuló ülése között az Orbán-kormány 107 olyan határozatot hozott, amely nem jelent meg a Magyar Közlönyben. Ugyanebben az időszakban 136 nyilvános kormányhatározat született – írja a HVG a Miniszterelnökségtől közérdekű adatigényléssel kapott adatok alapján.

A nem nyilvános döntések közül

70 úgynevezett kétezres,

11 háromezres,

26 pedig négyezres határozat volt.

A kétezres határozatok nem minősülnek titkosnak, de nem teszik közzé őket, jellemzően a kormány alá rendelt szerveknek szabnak feladatokat. A négyezres döntések szintén nem nyilvánosak, és általában munkaszervezési kérdésekről rendelkeznek.

A háromezres határozatok ezzel szemben minősített adatokat tartalmaznak, ezért a tartalmukat csak szűk kör ismerheti meg. Ezeket a minősítésüktől függően 10, 20 vagy 30 évre zárhatják el a nyilvánosságtól. A „Szigorúan titkos!” minősítés kétszer is meghosszabbítható, így egyes döntések akár 90 évig sem válhatnak megismerhetővé.

A Magyar Péter vezette Tisza-kormány hivatalba lépése óta a Miniszterelnökség tájékoztatása szerint egyetlen háromezres határozat sem született. A kabinet eddig egy kétezres és hét négyezres döntést hozott.

Korábban szintén a HVG írt arról, hogy 2025-ben összesen 546 nem nyilvános vagy titkosított kormányhatározat született, 38 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ezek a kabinet összes tavalyi határozatának csaknem felét tették ki.

A nem nyilvános döntések egy része jelentős közpénzek sorsáról rendelkezett. A Transparency International Magyarország többéves pereskedés után 42 kétezres határozatot kapott meg, amelyekben az Orbán-kormány 2021 és 2023 között több mint 160 milliárd forint odaítéléséről döntött. A szervezet szerint ezekben a határozatokban nem lehetett volna pénzügyi kötelezettséget vállalni.