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Nagyvilág

Gyarmati: Ukrajna stratégiai hatalommá válik, Európa Izraelje lehet belőle

Volodimir Zelenszkij és Andy Burnham egy üdvözlő ünnepségen vesz részt, az angliai déli parton fekvő Portsmouth-i HM Haditengerészeti Bázisra tett látogatásuk során, 2026. július 27-én.
Simon Jones / POOL / AFP
Volodimir Zelenszkij és Andy Burnham a Portsmouth-i Haditengerészeti Bázison 2026. július 27-én.
admin Szegő Iván Miklós
2026. 08. 03. 15:15
Volodimir Zelenszkij és Andy Burnham egy üdvözlő ünnepségen vesz részt, az angliai déli parton fekvő Portsmouth-i HM Haditengerészeti Bázisra tett látogatásuk során, 2026. július 27-én.
Simon Jones / POOL / AFP
Volodimir Zelenszkij és Andy Burnham a Portsmouth-i Haditengerészeti Bázison 2026. július 27-én.
Ukrajna Ázsia és Európa határán, a Kaszpi-tengeren egy iráni hajóra mért dróncsapást. Csiki Varga Tamás biztonságpolitikai szakértő szerint Kijev ezzel belépett egy olyan elitklubba, amelyhez eddig csak Nagy-Britannia, Franciaország és Németország tartozott Európában, és képes akár másik kontinensen is csapást mérni. Az exdiplomata Gyarmati István szerint Ukrajna Európa Izraeljévé, és immár stratégiai hatalommá válhat.

Ukrán drónok a Kaszpi-tengeren iráni hajót találtak el néhány nappal ezelőtt. A feltételezések szerint az irániak Oroszországba vihettek valamilyen hadfelszerelést vagy hadi célokra is felhasználható szállítmányt. Az incidens kapcsán mindenesetre először fordult elő, hogy az orosz-ukrán és az amerikai-iráni konfliktus közvetlenül is összekapcsolódik.

Az ukránok, akik egyes hírek szerint a Fekete-tengeri gabonaszállító hajókat támadó orosz akciókra adtak választ a Kaszpi-tengeren, gyakorlatilag az Ázsiában zajló amerikai-iráni konfliktusba avatkoztak bele.

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, volt honvédelmi helyettes államtitkár szerint

egyértelmű, hogy Ukrajna immár stratégiai hatalom,

ami azért érdekes, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022-ben azzal az ürüggyel indította meg a háborút Kijev ellen, hogy „demilitarizálja” és semlegesítse Ukrajnát. Ehhez képest északkeleti szomszédunk jelenleg Európa legütőképesebb és leginkább harcedzett hadseregével rendelkezik. Olyan technológiai, dróntechnológiai és hadműveleti tudásra tettek szert, amellyel most senki sem tudja felvenni a versenyt kontinensünkön.

Gyarmati példaként említette, hogy nemrégiben közös hadgyakorlatot tartottak a britek és az ukránok, és utóbbiak ütőképesebbnek bizonyultak. A biztonságpolitikai szakértő szerint az is felmerült, hogy a NATO nyugati tagállamai katonai iskolát telepítenek Ukrajnába, de ismert az is, hogy az amerikaiak technológiai együttműködésről állapodtak meg Kijevvel, amely maga gyárthat Patriot rakéta (védelmi) rendszereket, és közös dróngyártásról is szó van.

Minthogy az amerikaiak a legkényesebb technológiáik egyikét osztják meg Zelenszkijékkel a Patriot rakéták esetében, Gyarmati megkockáztatta a kijelentést, hogy

fegyverkezés tekintetében Ukrajna Európa Izraeljévé válhat.

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