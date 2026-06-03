„A legfontosabb, hogy a csapat megőrizze első osztályú tagságát” – kinevezte új vezetőedzőjét a Felcsút

Babó Levente lesz a labdarúgó NB I-ben szereplő Felcsút vezetőedzője, a 45 éves szakember 1+1 évre írt alá, derül ki a pfla.hu beszámolójából.

Babó 2022-től korosztályosválogatott-edzőként dolgozott az MLSZ-nél: az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is vezette. 2024-ben került a Puskás Akadémiára, ahol az U19-es alakulatukat irányította, illetve a 2025–2026-os évadban a Puskás II vezetőedzőjeként dolgozott. Első szezonjában az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata közé jutott az U19-esekkel, amit sikerült megismételnie a legutóbbi idényben is.

Ahogy korábban a Puskás Akadémiánál, most is az a legfontosabb, hogy a csapat megőrizze első osztályú tagságát, utána, ha minél magasabban végez a tabellán, annál jobb

– mondta a klubhonlapnak az új vezetőedző, aki elárulta: megfogalmazódtak a célok a fiatal játékosok építése, a játékminőség és a teljesítmény kapcsán is.

Amióta kormányváltás volt, azóta több olyan hír is napvilágot látott, hogy jelentősen átalakulhat a felcsútiak kerete, valamint, hogy távozik Hornyák Zsolt. A klub két napja jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a vezetőedzővel, mellette a szakmai stábból Stanislav Macek asszisztens edző, Egon Kunzmann erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozott.